Francia ordena suspender temporalmente Shein hasta que demuestre que cumple la ley

Archivo - FILED - 29 April 2024, Berlin: The Shein logo is seen on a smartphone, while the Chinese online retailer's website is open on a laptop behind it. Photo: Monika Skolimowska/dpa - Monika Skolimowska/dpa - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno francés ha comenzado el procedimiento para suspender la plataforma de comercio electrónico de Shein "durante el tiempo necesario" para que esta demuestre que todo su contenido cumple la legislación del país galo.

"Por instrucciones del primer ministro (Sébastien Lecornu), el Gobierno suspende Shein temporalmente para que la plataforma demuestre a las autoridades que todo su contenido cumple con las leyes y regulaciones vigentes", han anunciado los ministerios de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial y Digital; y el de Pequeñas y medianas Empresas, Comercio, Artesanía, Turismo y Poder Adquisitivo.

En este sentido, el comunicado apunta a que el Gabinete del primer ministros emitirá un informe acerca del progreso de la situación en las próximas 48 horas".

Tras esto, en un comunicado remitido a la agencia France-Presse la compañía anunció la suspensión temporal de los productos de vendedores externos en Francia debido a la preocupación suscitada por ciertos anuncios de vendedores independientes, reiterando su compromiso de trabajar con las autoridades francesas para abordar cualquier preocupación con rapidez.

El anuncio de la apertura del procedimiento de suspensión de Shein se produce apenas unas horas después de que la compañía de origen chino, aunque domiciliada en Singapur, haya inaugurado en París su primera tienda física, ubicada en la sexta planta de los grandes almacenes BHV y en medio de una gran expectación.

La polémica sobre el desembarco de Shein en París se había recrudecido tras la apertura este lunes de una investigación por parte de la Fiscalía gala sobre la comercialización en la plataforma, así como en los 'marketplaces' de Temu, Wish y AliExpress, de muñecas sexuales de aspecto infantil.

Sobre esta cuestión, según ha indicado el diputado galo Antoine Vermorel-Marques está prevista una audiencia con Shein el próximo 18 de noviembre para que la compañía responda sobre "estos hechos extremadamente serios".

A pesar de este entorno, está previsto que Shein inaugure cinco nuevas tiendas en provincias: Angers, Dijon, Grenoble, Limoges y Reims, aunque, según apunta 'Le Monde'.