FRV cierra la financiación para un proyecto de almacenamiento de 100MW/200MWh en Finlandia - FRV

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fotowatio Renewable Ventures (FRV) ha cerrado la financiación para un proyecto de almacenamiento de energía en baterías (BESS, por sus siglas en inglés) en Filandia con una capacidad de 100 megavatios (MW)/200 megavatios hora (MWh) desarrollado en asociación con AMPTank Energy Oy, informó la compañía.

En concreto, el financiamiento del proyecto ha sido estructurado a través de un préstamo a plazo proporcionado por Kommunalkredit Austria AG, que ha actuado como entidad coordinadora y suscriptora única.

La fase 2 de Simo, denominación del proyecto, es la continuación de su fase 1, de 30 MW/60 MWh, situado cerca de la subestación Simojoki de Fingrid, en Laponia, al norte del Mar Báltico, a poco más de 100 kilómetros del Círculo Polar Ártico.

Con este proyecto, el grupo de renovables parte de Jameel Energy señaló que "continúa fortaleciendo su plataforma de almacenamiento energético, aumentando la capacidad de su cartera de BESS en operación y desarrollo".

Simo utilizará 24 baterías PowerTitan de Sungrow en la fase 1 y 34 contenedores de baterías Huawei Luna en la fase 2, entregando una capacidad total de 200 MWh, lo que lo convierte en uno de los proyectos más grandes del país. El sistema ocupa un área de 1,2 hectáreas y es clave para estabilizar la creciente red de energías renovables en Finlandia.

El director general de FRV Energy Storage, David Menéndez, consideró que este proyecto "representa un hito clave en la consolidación de la estrategia de almacenamiento energético" del grupo.

"Simo ayudará a reforzar la estabilidad de la red y permitirá una mayor integración de energía renovable en un mercado europeo estratégico como lo es Finlandia", dijo.