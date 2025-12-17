Gaiarooms continúa creciendo en el norte de España: abre su primer hotel en Guipúzcoa - GAIAROOMS

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Gaiarooms, compañía especializada en alojamiento digitalizado, ha abierto el 'Hotel Arrasate by Gaiarooms', un establecimiento de 2 estrellas y 12 habitaciones ubicado en el centro de Arrasate-Mondragón.

Se trata del primer hotel sin recepción física que opera en la provincia de Guipúzcoa y el segundo de la firma en Euskadi, tras su implantación en Bilbao.

Con esta apertura, la empresa tecnológica consolida su crecimiento en el norte peninsular y refuerza su apuesta por un modelo operativo 100% digital, sin recepción presencial, donde todos los procesos -desde el check-in hasta la atención al cliente- se gestionan a través del móvil.

El Hotel Arrasate permite a los huéspedes realizar el acceso, gestionar su estancia y contactar con soporte de forma autónoma a través de una plataforma tecnológica propia. Este enfoque, basado en eficiencia operativa, permite reducir costes de estructura y ofrecer precios competitivos.

La llegada de Gaiarooms a Guipúzcoa se enmarca en un escenario de crecimiento sostenido del turismo en la provincia. Según los últimos datos del Instituto Vasco de Estadística (Eustat), Guipúzcoa ha superado en 2025 los niveles prepandemia en pernoctaciones, con un notable aumento tanto en destinos costeros como en áreas del interior.

No obstante, la oferta hotelera sigue dominada por establecimientos de gestión tradicional, con escasa presencia de soluciones híbridas o digitalizadas.

En este contexto, Gaiarooms identifica una oportunidad para continuar creciendo en Gipuzkoa y cubrir nuevas necesidades vinculadas a la movilidad laboral, el turismo de proximidad y los viajes de corta estancia.

Más allá del componente tecnológico, el modelo de Gaiarooms está diseñado para integrarse en el entorno económico local. La empresa mantiene en plantilla al personal, ahora bajo contratación directa o a través de empresas del grupo, asegurando continuidad laboral y empleo no deslocalizable.

Además, la compañía desarrolla acuerdos con negocios próximos --como restaurantes, gimnasios o aparcamientos-- con el objetivo de crear una red de servicios complementarios para el visitante, estimulando la economía local y ofreciendo una experiencia conectada con el entorno.

PLAN DE CRECIMIENTO.

La apertura de este nuevo hotel forma parte de una estrategia más amplia de crecimiento que incluye destinos como La Coruña, Vigo, Gijón, León, Salamanca, Valladolid, Madrid y Bilbao, con el objetivo de alcanzar 4.000 unidades operativas antes de 2028 mediante fórmulas de gestión, alquiler y propiedad.

"Arrasate, con un ecosistema económico dinámico vinculado a la industria y la innovación cooperativa, concentra una demanda significativa de alojamiento empresarial y de corta estancia, especialmente durante la semana. Este contexto convierte al municipio en una localización estratégica para la expansión de nuestro modelo", explica Enrique Domínguez, fundador y CEO de Gaiarooms.