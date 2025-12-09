Gaiarooms repite en Oporto e incorpora su segundo hotel en Portugal

Hotel Bom Sucesso en Oporto. - GAIAROOMS

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Gaiarooms ha anunciado la incorporación a su cartera del Hotel Bom Sucesso, situado en la ciudad lusa de Oporto, por lo que se trata del segundo establecimiento de la compañía en Portugal tras la incorporación de Blissful Suites Oporto, según un comunicado.

Esta nueva apertura se enmarca dentro de su hoja de ruta hasta 2028, cuyo objetivo es alcanzar las 4.000 habitaciones gestionadas, que prevé nuevas incorporaciones en otras ciudades portuguesas en los próximos años.

La apuesta concreta por Portugal responde a la evolución del mercado turístico luso, que ha registrado cifras récord en los últimos años. Para Gaiarooms, Oporto se ha consolidado como "destino de referencia" tanto para viajeros internacionales como nacionales, con un notable aumento en la demanda de alojamientos flexibles y modernos.

Sobre la nueva incorporación, el Hotel Bom Sucesso de 4 estrellas cuenta con un total de 58 habitaciones y se ubica en el barrio de Lordelo do Ouro e Massarelosen. Además, dispone de gimnasio totalmente equipado y con el segundo espacio de coworking de la compañía.

En palabras del fundador y CEO de Gaiarooms, Enrique Domínguez, esta adquisición representa un paso más en su consolidación en Portugal. "Tenemos dos establecimientos más en proceso con los que esperamos seguir creciendo en esta espectacular ciudad", ha avanzado Domínguez.