GAM lanza una emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad en el MARF por 50 millones de euros

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

General de Alquiler de Maquinaria (GAM) ha registrado en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) su primera emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad por un importe nominal de 50 millones de euros y con fecha de vencimiento el 25 de noviembre de 2030, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta emisión se realiza al amparo del Programa de Renta Fija Vinculado a la Sostenibilidad GAM 2025, según ha precisado la compañía, que ha señalado que los bonos ya han sido admitidos a negociación.

Esta primera emisión de dicho programa ha recibido un rating de 'BBB' por parte de la agencia de calificación crediticia Ethifinance.

Los bonos tienen la consideración de bonos vinculados a la sostenibilidad, y están ligados a unos criterios de carácter sostenible de conformidad con los principios de los bonos vinculados a la sostenibilidad publicados por la International Capital Markets Association (ICMA).