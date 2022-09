Ganaderos y agricultores protestan en Valladolid y avisan: "El granero de España se arruina"

Reclaman un plan de choque, ayudas, una fiscalidad diferenciada y un observatorio de costes de producción

VALLADOLID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cientos de agricultores y ganaderos han recorrido este viernes las calles de Valladolid a pie en una manifestación en la que han advierto de que "el granero de España se arruina" debido a los altos costes de producción y la incertidumbre que soportan en el sector, una situación que podría provocar que sus explotaciones retrocedieran 40 años.

Convocados por Asaja y la Alianza UPA-COAG, alrededor de 800 personas según estimaciones de la Subdelegación, se han dado cita ante la Delegación del Gobierno para hacer un recorrido que ha finalizado ante la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, dado que sus reivindicaciones van dirigidas a estas administraciones como a la Unión Europea en lo que se refiere a la Política Agrícola Común (PAC).

Tras una pancarta en la que se podía leer 'Si el campo no puede producir, la ciudad no puede comer' han expresado sus protestas mediante silbatos, petardos e incluso algún cencerro a lo largo de todo el recorrido.

Los dirigentes de las organizaciones convocantes han incidido en que "nunca" el campo ha tenido tanta incertidumbre pero tampoco "tanta preocupación" porque los costes de producción son mayores que la rentabilidad de la propia producción, ha asegurado el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo.

A este respecto, ha advertido de que las explotaciones pueden retroceder 40 años atrás en cuanto a siembras, producciones, abonados y utilización agronómica porque "no se puede" echar abono a 1.000 euros, tener la electricidad a 3.000 euros por hectárea para regar, un gasóleo a 1,5 euros o que los piensos estén un 30% más caros y los costes salariales se han incrementado.

"La agricultura, la ganadería de Castilla y León profesional, el granero de España, se arruina porque los costes de producción no nos permiten desarrollar nuestra actividad", ha aseverado.

Así, se ha dirigido a la Unión Europea, dado que considera la PAC "retrógrada, demagógica y medioambientalista, no productiva y restrictiva", que va en contra de los intereses del sector agrario y de la sociedad en su conjunto.

Por otro lado, ha criticado al Gobierno central por tener ministros que "criminalizan" al sector y ha pedido que los consumidores no se enfrenten al agricultores y ganaderos, que no tienen la culpa de que la cesta de la compra se haya incrementado un 14%, cuando a ellos los costes de producción les han subido en algunos casos hasta un 300%.

TOPE A LOS "INSUMOS"

El líder de Asaja ha preguntado a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por qué no ha puesto "topes" al fertilizante, a la electricidad, al gasóleo, a la maquinaria, a los insumos en total porque, ante esta situación, "puede haber hasta desabastecimiento de los productos principales primarios para la alimentación de las personas".

Por otro lado, ha preguntado a la Junta "dónde están las ayudas que había prometido" y las propuestas legislativas para ayudar al sector. "A 40.000 agricultores y ganaderos que nos levantamos todos los días para alimentar a la sociedad", ha añadido.

Así, considera que ni la UE ni los gobiernos central y autonómico ponen un "plan de choque" para revitalizar el sector y ha reclamado 1.000 millones de ayudas, 25.000 euros de ayuda de 'mínimi' por 40.000 explotaciones en la Comunidad, algo que es "mucho menos" de los costes que tendrán.

Como ejemplo ha puesto que una explotación agraria que en 2020 para sembrar 150 hectáreas gastaba 75.000 euros actualmente tiene que poner 180.000 euros, sin saber "ni que va a coger ni a qué precio va a vender los productos".

En una línea similar, el secretario general de UPA, Aurelio González, ha afirmado que se está ante una situación "muy delicada" para el sector, que ha obtenido unas ayudas tras las movilizaciones en Madrid que se han quedado "escasas" y se ha mostrado "convencido" de que Ministerio y Consejería se tienen que poner de acuerdo para elaborar un "plan de choque" y "salvar" al sector.

"Si siguen con sus guerras políticas, saldremos otra vez a la calle, que se dejen de milongas y que empiecen a hablar seriamente de lo que necesitamos los agricultores y los ganaderos", ha agregado.

González ha pedido "certidumbre" y ayudas directas para agricultores y ganaderos que "viven" de la actividad, "los que peor lo tienen", porque "los que no viven de esto" o las "macroempresas" que cogen terreno para quedarse con la producción pueden "aguantar", pero ellos se arruinan.

En este marco, el responsable de UPA ha incidido en las tarifas de regadío, que se han duplicado o triplicado y "no hay explotación que lo aguante", por lo que ha pedido regular esas tarifas y les dejen cambiarlas para que paguen cuando consumen y no les cobren el término de potencia cuando no riegan, algo que piden al Gobierno central.

OBSERVATORIO DE PRECIOS

Por otro lado, ha exigido a la Junta que cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria, "la mejor herramienta" que tienen para "subsistir" y, una vez aprobada, ha reclamado que las consejerías de cada comunidad consigan que "funcione" mediante un observatorio de precios que recoja unos costes de producción "oficiales" y sirvan de base para hacer los contratos.

Asimismo, ante el cambio climático, ha pedido que se potencien los seguros y, para ello, ha reclamado a la Consejería de Agricultura tiene que vuelva a ratios de la financiación de los seguros que tenía en el año 2006 y "tiene que volver a poner 18 o 20 millones de euros encima de la mesa para subvencionar seguros" porque, si se cumple las expectativas, van a costar "carísimos".

Finalmente, ha pedido "respeto" a todos los "grupos animalistas, ecologistas, veganistas y todos los acabados istas y todos los políticos que le dan cobertura".

"Necesitamos que nos respeten, que no se rían de nosotros, que cuando se hable de despoblación rural, que dejen ya de decir cuentos, de decir tonterías, la despoblación rural sólo se combate con explotaciones agrarias y ganaderas en los pueblos que sean rentables, sino no se va a quedar nadie en los pueblos. Que empiecen por ahí y después vendrá todo lo demás", ha apuntado.

Finalmente, el coordinador de COAG Castilla y León, Lorenzo Rivera, ha coincidido en indicar la "situación muy compleja y muy complicada" y ha destacado la "unidad de acción" para sus reivindicaciones como pide el campo.

Tras destacar las ayudas conseguidas que han obtenido y percibido, ha explicado que desde marzo la situación ha sido "muy complicada" para todo el sector agrario, tanto el secano como el regadío, por la sequía y los costes de producción.

En el caso del abono, ha concretado que en la Comunidad 1,1 millones de toneladas que se utilizan solía costar unos 421 millones y este año van a ser 900, una cantidad "similar" a la que se cobrará de la PAC en la Comunidad, por lo que se usan en la misma proporción se gastarán el dinero de la PAC en ellos, pero a ello se suman los fitosanitarios, maquinaria, costes salariales, etcétera.

En definitiva, una situación "compleja" y de "incertidumbre total" en la que están a punto de comenzar una sementera, pero se cuenta con una nueva PAC "que está totalmente desfasada" porque se empezó a negociar en el año 2017 y han pasado muchas cosas, "desde una pandemia hasta una guerra".

A su juicio, la PAC es "inútil", que no defiende a los profesiones, que les va a llevar, con la excesiva condicionalidad reforzada que les exigen, menor producción de alimentos cuando "más se necesitan".

Por ello, ha reiterado la petición de un plan de choque que cubra los costes añadidos en secano y regadío, ayudas directas para que el sector sufrague y pase adelante en la próxima sementera, además de otras cuestiones como una "fiscalidad acorde" a las necesidades del sector.

