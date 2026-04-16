Garden Hotel Group expande su marca de lujo Nivia con la apertura de un hotel boutique en Ibiza - GARDEN HOTEL GROUP

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Garden Hotel Group ha anunciado la incorporación del nuevo Nivia Ibiza Boutique Hotel a su cartera, un establecimiento de cinco estrellas ubicado en Santa Eulalia del Río cuya apertura está prevista para el próximo 24 de junio.

El proyecto, propiedad de AAABarcelona, se operará bajo un contrato de gestión, reforzando la estrategia 'asset light' del grupo mallorquín.

Esta fórmula busca escalar la presencia de la compañía en destinos estratégicos mediante la explotación de activos para terceros, centrándose en el reposicionamiento y la optimización operativa en mercados de alta competitividad.

El nuevo hotel boutique contará con 31 habitaciones y un rooftop con piscina. La propuesta gastronómica correrá a cargo de Hämbre, que liderará la restauración con un enfoque basado en el producto local y ecológico.

PLANES DE EXPANSIÓN.

Esta incorporación supone un paso clave en el crecimiento de Nivia Hotel Collection, la marca premium de Garden Hotel Group que ya opera el Nivia Born Boutique Hotel en Palma.

El plan de expansión de la enseña contempla un crecimiento selectivo en mercados internacionales de primer nivel; tras el desembarco en Ibiza, la cadena tiene programada una nueva apertura en Punta Cana (República Dominicana) para el verano de 2026, consolidando su presencia en los principales destinos vacacionales del segmento boutique.