General Dynamics responde a Indra y dice que Santa Bárbara ha pasado de estar obsoleta a ser puntera

General Dynamics ha reaccionado a las valoraciones del presidente de Indra, Ángel Escribano, en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional de la semana pasada y ha puesto en valor su inversión en Santa Bárbara Sistemas y en sus fábricas, las cuales considera que "han evolucionado desde lo obsoleto y poco operativo" a ser instalaciones industriales "punteras y de referencia a nivel global" desde que están bajo su control.

El pasado jueves Escribano afeó la gestión de Santa Bárbara Sistemas por parte de General Dynamics y opinó que "no ha habido inversión", que "no ha crecido" y que "ha destruido casi todo el tejido industrial que tuvo la que fue en su día la gran empresa Santa Bárbara".

En este contexto, General Dynamics ha emitido este martes un comunicado en el que ha resaltado que en los últimos 25 años ha invertido casi 500 millones de euros en Santa Bárbara Sistemas entre "gastos de capital, programas de exportación e investigación y desarrollo".

"Además, se ha mantenido un empleo directo de más de 1.000 colaboradores, se ha desarrollado y mantenido a más de 900 proveedores españoles y se han incorporado capacidades de fabricación e ingeniería de clase mundial, incluyendo el uso de robótica industrial e ingeniería digital altamente avanzada", ha añadido.

La compañía estadounidense controla Santa Bárbara Sistemas a través de General Dynamics European Land Systems (GDELS) y ha recalcado que sigue comprometida con el Gobierno para apoyar y aumentar las capacidades españolas para diseñar y fabricar vehículos de combate, tanto para sus propias necesidades como para las de sus aliados europeos.

"Desde España, donde GDELS tiene la sede europea en Madrid, Santa Bárbara Sistemas ahora exporta el 60% de sus productos a clientes internacionales, garantizando y ampliando carga de trabajo para sus centros productivos y sirviendo de tractor para la industria", ha agregado.

La empresa también ha enfatizado que sus inversiones han permitido desarrollar "capacidades únicas y críticas que muy pocas empresas en Europa poseen".

Como ejemplo de ello, ha apuntado que Santa Bárbara Sistemas es el único fabricante de blindados de orugas en España y que desarrolla uno de los vehículos militares de este tipo "más avanzados del mundo", con alrededor de 1.000 unidades en servicio.

"GDELS ha transferido tecnología punta de gran valor a Santa Bárbara Sistemas, permitiendo la fabricación total de vehículos 8x8 Piraña. Esta familia de vehículos cuenta actualmente con más de 12.000 unidades en funcionamiento en todo el mundo, siendo, con diferencia, el vehículo blindado de combate sobre ruedas de mayor éxito entre los países aliados, tanto a nivel de la Unión Europea como de la OTAN. Asimismo, ha permitido a Santa Bárbara Sistemas y a sus socios de la industria española fabricar conjuntamente el (8x8) Dragón para el Ejército español", ha agregado General Dynamics.

La compañía también ha ahondado en que la integración de Santa Bárbara en General Dynamics ha supuesto que pasase de ser un fabricante bajo licencia a licenciar a terceros para el uso de sus tecnologías.

"Seguimos comprometidos en servir al Gobierno de España y creemos que la mejor manera de lograrlo es a través de una empresa que brinda acceso al capital, los mercados y la tecnología internacionales. Un ejemplo de colaboración internacional como siempre ha defendido nuestro Ministerio de Defensa, siguiendo las bases que sentó en la Estrategia Nacional de Defensa de 2023", ha subrayado General Dynamics.

NO VENDE LA FÁBRICA DE TRUBIA

La valoración que Escribano realizó en el Congreso la semana pasada se produjo en un contexto en el que GDELS rechazó una oferta por parte de Indra para hacerse con la fábrica de la compañía en Trubia (Asturias), planta en la que se produce el blindado 8x8 Dragón para el Ejército español a través del consorcio Tess Defence, controlado por Indra y en el que también participan Santa Bárbara Sistemas, Sapa Placencia y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

"No ha habido inversión, no ha crecido y, más bien, ha destruido casi todo el tejido industrial que tuvo lo que fue en su día la gran empresa Santa Bárbara. Y, por ese motivo, desde Indra se le lanzó una opción para comprar las capacidades y pagar por el uso de ellas. Es una compra muy exitosa para el vendedor. Más que nada porque también lo que vamos a hacer es traer otras tecnologías industriales", subrayó Escribano, que matizó que el comentario lo realizó como "ciudadano" y no como presidente de Indra.

Asimismo, Escribano opinó que Santa Bárbara Sistemas es un "gran anhelo" del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas y del Ejército de Tierra, en el sentido de tener una fábrica nacional de este tipo.

FACTORÍA DE DURO FELGUERA

Tras el rechazo de General Dynamics a vender la fábrica de Trubia, Escribano también afirmó durante su comparecencia en el Congreso que Indra comprará una "factoría grande" a Duro Felguera en Gijón (Asturias) y que la reconvertirá para hacer blindados.

"Vamos a comprar otra factoría grande en Gijón, que era la de Duro Felguera. Rescataremos a esas 120, 150 personas que están en esa fábrica y nos pondremos a hacer vehículos (militares)", indicó el directivo.

Si bien no detalló a qué planta se refiere ni el importe de esta potencial adquisición, Duro Felguera cuenta en Gijón con una factoría de calderería pesada especializada en la fabricación de recipientes a presión para la industria petroquímica y el sector nuclear denominada 'El Tallerón'.

Sobre ello, el Sindicato de Accionistas Minoritarios (SAM) de Duro Felguera ha exigido esta misma semana que se informe a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de las condiciones de la potencial venta de 'El Tallerón'.

"Desde el SAM de Duro Felguera exigimos que se informe a los accionistas vía CNMV de las condiciones de la venta de 'El Tallerón' a Indra", ha instado el presidente del SAM, Eduardo Breña.

Además, Breña opinó que si la venta es a "coste cero, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) --que posee un 28% de Indra-- vuelve a perjudicar a los accionistas y al resto de acreedores como con Epicom".

Cabe destacar que en su comparecencia en el Congreso Escribano también lamentó la "pena" que, desde su punto de vista, supondría que la fábrica de Santa Bárbara en Trubia y la que tiene intención de adquirir Indra a Duro Felguera en Gijón se convirtiesen en competidoras.

En ese sentido, en la planta de Trubia en Oviedo se fabrican los blindados 8x8 Dragón para el Ejército español a través del consorcio Tess Defence.