La gestora CVC Capital Partners traslada su sede madrileña a la Torre Europa

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

CVC Capital Partners, gestora de mercados privados, ha trasladado su sede de Madrid a la Torre Europa, un edificio situado en plano Paseo de la Castellana, dentro del distrito financiero Azca y frente al estadio Santiago Bernábeu.

La consultora de servicios inmobiliarios CBRE ha asesorado a AGIB Real Estate Infinorsa, propitario del edificio, en el cierre de las nuevas oficinas para CVC Capital Partners, según ha informado en un comunicado.

"Torre Europa representa un ejemplo claro para las grandes corporaciones de cómo la sostenibilidad, la tecnología y la ubicación estratégica se convierten en factores determinantes para la toma de decisiones de ocupación, así como el bienestar de los empleados, proporcionando servicios de todo tipo en la zona", señalan desde la consultora.

CVC Capital Partners cuenta con más de 200.000 millones de euros en activos bajo gestión y tiene presencia en 30 oficinas en todo el mundo. "Su decisión de instalar su nueva sede en Torre Europa refuerza su compromiso con el mercado español, uno de sus focos estratégicos en los últimos años, y subraya la relevancia de contar con espacios de trabajo de primer nivel que cumplen criterios ESG (medioambiente, social y de gobernanza)", argumentan.