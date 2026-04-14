La gestora Marugal incorpora el Château des Fleurs de París, con 37 habitaciones y Llave Michelin. - MARUGAL

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Marugal ha ampliado su cartera con la incorporación del hotel boutique Château des Fleurs, en París (Francia), situado a escasos pasos del Arco de Triunfo y de los Campos Elíseos, según un comunicado.

En concreto, el establecimiento dispone de 37 habitaciones, es miembro de Small Luxury Hotels of the World y distinguido con una Llave Michelin. Entre sus instalaciones también cuenta con un spa exclusivo, espacios gastronómicos abiertos tanto al huésped como al público local y habitaciones diseñadas una a una.

En Francia, Marugal ya gestiona Le Relais de Chambord, el único hotel ubicado dentro de la finca de 5.440 hectáreas del Château de Chambord, en el corazón del Valle del Loira.

La apuesta de la gestora de hoteles de lujo por el mercado francés se reforzará en 2026 con dos nuevas aperturas. Por un lado, Le Relais d'Amboise, que transformará dos hoteles existentes en el único cinco estrellas de Amboise, en pleno Valle del Loira.

Por otro, Île Seguin, un hotel de 230 habitaciones y suites situado en Boulogne-Billancourt, a las puertas de París y con vistas al Sena.