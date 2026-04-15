De los Mozos cifra en 20.000 millones la cartera de pedidos de Indra para 2026 y fija entregar como prioridad

Archivo - El CEO de Indra, José Vicente de los Mozos. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha cifrado en 20.000 millones de euros la cartera de pedidos de Indra para este año, al tiempo que se ha fijado la entrega de estos pedidos como prioridad.

"Hoy Indra tiene más de 20.000 millones de euros en cartera, con lo cual, la prioridad número uno es 'delivery', la segunda, 'delivery', y la tercera, 'delivery', y esto lo tenemos que hacer con el sector", ha indicado en el foro 'Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! Crecimiento, cohesión e incertidumbre', un simposio organizado por 'El Español', 'Invertia' y 'Disruptores' que se celebra esta semana en Madrid.

En este sentido, el ejecutivo ha explicado que esta cartera es resultado de factores geopolíticos, pero también de la mejora de la eficiencia en Indra.

NUEVA ETAPA

Por otra parte, De los Mozos ha asegurado que trabajará "en equipo" con Ángel Simón, tal y como hizo con Marc Murtra y Ángel Escribano. "Hicimos el plan estratégico 'Leading the Future' bajo el mandato de Marc Murtra, después, hemos seguido con la etapa de Ángel Escribano, que lo impulsó, y ahora empezamos esta nueva etapa con Ángel Simón, que también apoya este plan estratégico", ha explicado.

Al hilo de estos movimientos en la cúpula, De los Mozos ha declarado que como en "cualquier empresa cotizada, entre un 'chairman' y un consejero delegado debe haber un trabajo en equipo". "Trabajé en equipo con Marc Murta, trabajé en equipo con Ángel Escribano, y voy a trabajar en equipo con Ángel Simón", ha manifestado, haciendo hincapié en que si sigue trabajando en Indra es porque cree "que es de los proyectos más bonitos que hay en este país de tecnología y defensa".

Así, De los Mozos ha expresado que está "comprometido con Indra y con España". "Por eso me ilusiona el proyecto y por eso vamos a seguir trabajando para continuar con esa transformación en Indra", ha añadido.

APUESTA POR SER UNA EMPRESA TRACTORA

El directivo ha expresado que en estos tres años el cambio en Indra ha sido "profundo". "Tenemos que ser tractores y tenemos que seguir evolucionando en ese sistema, no siempre vamos a estar de acuerdo, porque cada empresa tiene sus intereses, pero mi compromiso es seguir trabajando en esas alianzas, porque España tiene que desarrollar las capacidades y ni una sola empresa puede trabajarlo de forma única", ha comentado, enfatizando que "hay que ser generosos de los dos lados".

En cuanto a las dos prioridades de este ejercicio, De los Mozos ha apuntado que la primera es sacar el presupuesto y, la otra, definir la segunda etapa del plan estratégico.

Por otra parte, ha puesto en valor el desempeño de la multinacional "no solo en España, sino internacionalmente", ya que hay que acelerar el desarrollo internacional.

"Es una empresa que tiene producto, y cuando tú tienes producto puedes aumentar tus capacidades de venta, esa es la buena noticia", ha indicado, para luego incidir en que su orientación hacia Europa es "prioritaria". De este modo, ha enfatizado que Indra "tiene que estar en los proyectos europeos con las empresas españolas de la mano".

"De nada sirve ir a Europa si en España no hemos cogido el rol que debemos de tener de tractor y de liderazgo", ha resaltado, aseverando que se trata de "un barco en el que todos tienen cabida, pero en el que cada uno debe hacer su trabajo". Preguntado por el proceso de consolidación de la industria de defensa nacional, De los Mozos ha mencionado que "el porfolio es diverso".

"En algunos casos hay que hacer una operación, pero en otros casos hay que trabajar conjuntamente, y para eso hay que ser generosos, pero esa generosidad tiene que ser de los dos lados", ha trasladado, añadiendo que los que "le conocen saben que tiende la mano para que estas cosas ocurran" al tiempo que ha reconocído que él debe "defender prioritariamente los intereses de Indra".

Por último, De los Mozos ha reiterado que "lo importante es crear la estructura y la solidez para que en los próximos 10 años Indra sea una empresa europea de referencia de tecnología y defensa". "Esa debe ser nuestra visión", ha zanjado.