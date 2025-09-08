Gloria Guevara asume la dirección de WTTC por la baja por enfermedad de la CEO, Julia Simpson

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta y consejera delegada del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por su siglas en inglés), Julia Simpson, no acudirá por enfermedad a la cumbre mundial que organizará el organismo internacional en Roma (Italia) del 28 al 30 de septiembre, por lo que Gloria Guevara, antigua presidenta y directora ejecutiva, volverá a dirigir de forma provisional la entidad hasta el final del evento.

"Es un honor para mí apoyar a la organización y a sus miembros durante este periodo y dirigir la cumbre mundial en Roma. Le deseo lo mejor a Julia", ha afirmado Guevara en un comunicado.

En palabras del presidente de WTTC, Greg O'Hara, le desea sus mejores deseos para su recuperación, además de agradecer a Gloria por intervenir en "un momento tan crucial".

"WTTC y sus miembros desean a Julia Simpson una rápida recuperación y agradecen a Gloria Guevara su apoyo a la organización en su ausencia", ha añadido el presidente electo de WTTC, Manfredi Lefebvre.

En la cumbre mundial, que tendrá lugar en el Auditorium Parco della Musica, reúne a líderes empresariales, representantes gubernamentales y pioneros de la industria para discutir los retos más apremiantes y las oportunidades que conforman el sector mundial de viajes y turismo.

En el mismo encuentro de 2024, celebrada en Perth (Australia), se contó con las intervenciones del 68º secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, que abordó los problemas climático.