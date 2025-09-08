Glovo nombra a Diego Nouet Delgado como nuevo vicepresidente de Negocio a nivel mundial

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Glovo ha anunciado el nombramiento de Diego Nouet Delgado como nuevo vicepresidente de Negocio a nivel global después de que haya desempeñado el rol de director general para el Sudeste de Europa, según un comunicado de la compañía especializada en el sector del 'delivery'.

Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA por Insead, Nouet liderará ahora la estrategia de negocio de Glovo en los 23 países en los que está presente, coordinando a los directores generales en cada uno de los mercados.

Diego Nouet se incorporó a Glovo en abril de 2019 como director general para España y Portugal. Tras expandir y consolidar "con gran éxito" la operativa en ambos países durante más de tres años, Nouet asumió el rol de director general para África, donde impulsó el crecimiento del 'Q-Commerce' en Marruecos, Túnez, Costa de Marfil, Nigeria, Uganda y Kenia, además de expandir la 'app' a más ciudades en el continente.

Una vez cumplidos los objetivos en África, Diego Nouet Delgado fue nombrado director general para el Sudeste de Europa para consolidar el liderazgo de Glovo en Rumanía, Bulgaria, Moldavia, Serbia, Montenegro, Bosnia y Croacia, ampliar los servicios multicategoría en dichos siete mercados e impulsar nuevas verticales de negocio.

La firma ha resaltado que, pasados seis años desde su incorporación a la empresa, Nouet "asume ahora un rol estratégico centrado en consolidar el liderazgo de Glovo en las 1.800 ciudades a nivel mundial en las que la 'app' está disponible e impulsar el crecimiento de los más de 150.000 establecimientos de todo el mundo que colaboran con la plataforma".

"Glovo nació en 2015 y, tras diez años de actividad, la plataforma empieza ahora una segunda fase con más madurez, más tecnología, nuevos retos y con mucho más foco en el usuario. Mis principales objetivos serán que los millones de usuarios que utilizan Glovo cada día encuentren en la app todo lo que necesiten y seguir impulsando la tercera generación del comercio electrónico, Q-Commerce, en los 23 mercados en los que estamos disponibles", ha explicado el nuevo vicepresidente de Negocio de Glovo.

Con el nombramiento de Diego Nouet, el equipo directivo de Glovo a nivel internacional, liderado por Oscar Pierre, está formado, entre otros, por el cofundador y vicepresidente de Relaciones Institucionales, Sacha Michaud; el vicepresidente de Finanzas, Carles Rosàs; el vicepresidente de Operaciones, Comercial y Marcas, Arnau Cortés; y el vicepresidente de Marketing, Alex Menal.

También forman parte del mencionado equipo directivo el vicepresidente de Q-Commerce, Connie Kwok; la 'chief technology officer' (CTO), Shiro Theuri; la vicepresidenta de Recursos Humanos, Cristina de la Rosa; el vicepresidente de Estrategia y Frederic Altenbourger, Asesor Legal, Mauricio Gomez, quien se ha incorporado recientemente a la compañía.