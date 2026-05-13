Glovo y los sindicatos pactan un ERE que afectará a 436 repartidores, 300 menos de lo previsto inicialmente

Archivo - Un repartidor de Glovo en una moto por una calle de Madrid, 29 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Glovo y los representantes sindicales de la plantilla han acordado reducir a 436 el número de personas afectadas por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la plataforma de reparto a domicilio pretende ejecutar, lo que supone unas 300 menos de lo previsto inicialmente.

Según ha adelantado 'El País' citando fuentes de CC.OO., de los 436 despidos, 68 podrían no llegar a materializarse si el trabajador acepta ser reasignado a un municipio de más población situado a unos 19 kilómetros de su base de operaciones original.

En lo relativo a las indemnizaciones, Glovo y los sindicatos han pactado que, por lo general, se abonen 37 días por año trabajado, cuatro más que el máximo fijado en el Estatuto de los Trabajadores por despido improcedente. No obstante, la cifra será de 42 días en aquellos territorios sin posibilidad de recolocación.

Para el cálculo de las cifras a desembolsar computará el periodo que los empleados hayan figurado como autónomos, y, asimismo, se revisará el régimen disciplinario con el que Glovo ha realizado muchos de los despidos de los últimos meses.

El entendimiento entre las partes se ha alcanzado menos de un año después de que Glovo desechase su anterior modelo de autónomos. La empresa tiene actualmente unos 11.000 empleados.

La propuesta inicial del ERE contemplaba la salida de 766 repartidores y la afectación de servicios en las provincias de Barcelona, Tarragona, Gerona, Valencia, Alicante, Ciudad Real, Guadalajara, Cáceres, Badajoz, Sevilla, Málaga, Cádiz, Las Palmas y Guipúzcoa, además de Ceuta y Melilla.

"Glovo se ve obligado a reducir su servicio en más de 60 localidades en diferentes provincias de España para evitar su cierre. Para el resto de ciudades, que superan las 800 en toda España, la 'app' de Glovo mantiene de momento su operativa habitual", afirmó en marzo un portavoz de Glovo durante el anuncio del ERE.