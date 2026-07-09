Gobierno abona 4,8 millones a agricultores y ganaderos por los daños de las borrascas del pasado invierno

Archivo - Imagen de zonas agrícolas afectadas por el tren de borrascas en Jerez de la Frontera (Cádiz). A 19 de febrero de 2026 en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha realizado el pago de más de 4,8 millones de euros a 874 agricultores y ganaderos para compensarles por los daños que sufrieron en sus explotaciones como consecuencia de las borrascas ocurridas en los meses de enero y febrero y que no han sido indemnizados por los seguros agrarios al estar contratados con franquicia.

Se trata de una de las líneas de ayudas incluidas en el Real Decreto-ley 5/2026 aprobado por el Gobierno con medidas extraordinarias para hacer frente a las consecuencias en los sectores agrario y pesquero de las borrascas caídas en Andalucía y Extremadura durante los meses de enero y febrero, con un presupuesto total de 2.874 millones de euros, ha recordado el Ministerio en una nota.

Esta línea compensa a los agricultores y ganaderos que tienen contratada una póliza de seguro que incluye el riesgo de borrascas, pero que por estar contratadas con franquicia o por las condiciones establecidas en las mismas no son indemnizados por la totalidad de los daños. Los beneficiarios recibirán los abonos en sus cuentas en los próximos días.

La resolución definitiva de la concesión de la ayuda se encuentra publicada en la sede electrónica del ministerio. La tasación definitiva se ha obtenido tras la comprobaciones realizadas sobre la primera relación de beneficiarios de las ayudas que fue publicada el pasado 20 de abril.

En concreto, se han tenido en cuenta las comunicaciones de errores materiales de identificación o de información personal presentadas, y la comprobación del alcance del límite por la acumulación de ayudas de minimis, (Reglamento UE 1408/2013), que ha supuesto en algunos casos la minoración de las cuantías iniciales por concurrencia con otras ayudas, subvenciones o ingresos, cuya suma supera los límites establecidos en la normativa europea.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicará nuevas resoluciones con más beneficiarios de esta línea de ayuda a medida que se finalicen las peritaciones y se disponga de las correspondientes actas de tasación.

Agricultura ya abonó a finales de marzo, a través de Agroseguro, 24 millones de euros a más de 21.000 agricultores y ganaderos afectados por las borrascas en concepto incremento de la subvención ya concedida por la contratación de la póliza de seguro hasta el máximo permitido en la normativa comunitaria, un 70% del coste de la misma.