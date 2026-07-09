Ikea invertirá 50 millones en abrir 15 tiendas compactas ubicadas en parques comerciales en España

Tienda compacta de Ikea - IKEA

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ikea acelera su expansión en España, un mercado prioritario para la compañía a nivel mundial, con la apertura de 15 establecimientos bajo el nuevo concepto de 'tiendas compactas' ubicadas en parques comerciales en los próximos cuatro años, para lo que invertirá 50 millones de euros, según informa en un comunicado.

En concreto, el Grupo Ingka anunció recientemente este plan de aperturas de 'tiendas compactas', por lo que se encuentra en búsqueda activa de localizaciones para desplegar en España este plan en sus años fiscales 2027, 2028, 2029 y 2030.

Unas aperturas que además conllevarán la creación de 515 nuevos puestos de empleo en España, con una media de 35 colaboradores por tienda.

Respecto a las ubicaciones, Ikea señala que está abierta a todo el territorio nacional siempre y cuando se cumplan las necesidades que este formato requiere cubrir, como que sean locales con un espacio entre 2.000 y 4.000 metros cuadrados de extensión, en una sola planta, situados en parques comerciales que se encuentren a las afueras de ciudades de más de 100.000 habitantes, en espacios listos para entrar y que cuenten con zona de descarga.

De esta forma, el nuevo formato de tienda a nivel global ya cuenta con presencia en España desde 2023 con espacios como Granada, Torrejón, Leganés, Vitoria o Girona. Ikea ha precisado que en la experiencia de cliente apenas supone diferencias respecto a otros formatos con los que se complementa dentro del mapa de presencia omnicanal que acumula ya en España y que cuenta con cerca de 80 puntos de contacto.

"Es una iniciativa de desarrollo global con la ambición de transformar la forma en que nos expandimos con mayor velocidad y un menor coste mediante la creación de nuevas formas de trabajar y soluciones escalables y de esta forma poder seguir bajando los precios de nuestros productos, que es nuestro fin último para responder a las necesidades de nuestros clientes", ha subrayado el director de expansión de Ikea, Andreas Berg.

De esta forma, este nuevo formato de tienda compacta ofrecerá una mayor accesibilidad a los productos de la firma, con una gama de 2.000 productos disponibles para compra inmediata y refuerza su apuesta por seguir abriendo puntos de contacto de distinta índole para estar más cerca de los clientes en un modelo de conveniencia de formatos que responda mejor a sus intereses en cada momento.