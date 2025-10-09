El Gobierno adjudica 41 nuevas ayudas de la segunda convocatoria del Perte Agro por 13 millones de euros

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España) - Fernando Sánchez - Europa Press

El Ministerio de Industria y Turismo ha aprobado, en resolución provisional, 41 nuevas ayudas de la segunda convocatoria del Plan Estratégico de Recuperación y Transformación Económica (Perte) Agroalimentario, por valor de 13,3 millones de euros en subvenciones.

Las actuaciones se desarrollarán en 10 comunidades autónomas y beneficiarán a 36 empresas diferentes, según ha informado este jueves el Departamento dirigido por Jordi Hereu.

Entre las empresas adjudicatarias destacan Anitin Panes Especiales (Valencia), que obtiene cerca de 2,5 millones de euros; Industrias Cárnicas Lorente (Cuenca), con más de un millón de euros; y Sánchez Romero Carvajal (Huelva), también con más de un millón de euros.

Además, Carnes Frescas Hermanos Molina (Murcia), con 885.000 euros, y Almendras Llopis (Alicante), con casi 630.000 euros, también figuran entre las beneficiarias.

El objetivo de este Perte, según Industria, "es fortalecer la competitividad y resiliencia del sector agroalimentario en España, favoreciendo el empleo de calidad y el arraigo territorial de las empresas, pensando, especialmente en las PYMEs".

La primera convocatoria del Perte Agro adjudicó 182 millones de euros a 286 proyectos primarios de 224 empresas.

El pasado mes de agosto, el Ministerio de Industria y Turismo también aprobó la adjudicación provisional de otros 30 nuevos proyectos del Perte Agroalimentario, por valor de 14,5 millones de euros, correspondientes a la segunda convocatoria.