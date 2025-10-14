Gobierno amplía en 15 millones la financiación de Agroinnpulso para apoyar a 'startups' del sector agro

Archivo - Fachada del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Empresa Nacional de la Innovación (Enisa), dependiente del Ministerio de Industria y Turismo, para ampliar en 15 millones de euros la línea Agroinnpulso, que financia empresas emergentes y pymes innovadoras del sector agroalimentario.

En concreto, esta autorización supone la renovación del convenio suscrito entre ambas instituciones en 2021, que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2035.

Así, el Departamento que lidera Luis Planas aportará los 15 millones de euros de su presupuesto a Enisa, que los destinará a la concesión de los préstamos participativos.

Agroinnpulso es una línea de financiación destinada a favorecer la financiación de los proyectos empresariales de base tecnológica de 'startups' y pymes del sector agroalimentario. Así, el objetivo de esta línea es mejorar la competitividad de las empresas emergentes, pequeñas y medianas que quieran adoptar tecnologías punteras, así como de aquellas que proveen servicios y soluciones digitales de alto valor, especialmente si contribuyen a favorecer la generación de riqueza y empleo en el medio rural.

Hasta la fecha, se han aprobado 244 operaciones de la línea Agroinnpulso por un importe superior a 40 millones de euros, mientras que en conjunto se han movilizado 30 millones de euros de fondos europeos Next Generation y 23 millones de euros del Ministerio de Agricultura, a los que se sumarán ahora estos 15 millones que el Consejo de Ministros ha aprobado incorporar para ponerlos a disposición de las empresas interesadas.

Los préstamos participativos de esta línea los pueden obtener las pymes agroalimentarias de toda la cadena de valor que desarrollen actividades innovadoras y de base tecnológica, tanto en sus etapas iniciales como en las de crecimiento.

Agricultura ha precisado que se presta especial atención a aquellas empresas con capacidad de generar empleo de calidad para jóvenes y mujeres que acometan inversiones necesarias y desarrollen su proyecto empresarial en la creación de nuevos productos, procesos o servicios.