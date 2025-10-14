El Gobierno amplía en 25 millones la línea de reafianzamiento de créditos para sector agrario y pesquero

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha acordado este martes ampliar en 25 millones de euros el préstamo concedido a la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca) para dar cobertura con un reafianzamiento a la línea de créditos de inversión y circulante para el sector agrario.

En concreto y con esta ampliación, el préstamo a Saeca alcanza ya un total de 75 millones de euros.

De esta forma, esta línea de ayuda que el Ministerio de Agricultura puso en marcha a finales de 2024, se destina a facilitar el acceso al crédito a pymes del sector agroalimentario y pesquero y entidades asociativas agrarias mediante cobertura parcial de reafianzamiento de los avales otorgados por Saeca.

Con la ampliación aprobada hoy, el límite de cobertura de capital máximo reafianzado es de 937,5 millones de euros, que permitirían movilizar un crédito máximo final de 1.171,8 millones de euros.

El aval de Saeca puede cubrir hasta el 80% del importe del crédito por importes de entre un mínimo de 75.000 euros hasta un máximo de 2,5 millones de euros, mientras que el 20% restante lo asume la entidad financiera. El umbral mínimo no se aplica a agricultores y operadores de los sectores de la pesca y acuicultura menores de 41 años.

Agricultura ha destacado que esta línea ha tenido una "buena acogida" en el sector, ya que hasta el momento se han aprobado 107 operaciones, con un crédito total de 55,44 millones de euros euros y un importe reafianzado medio es de 518.134 euros por operación.

Por comunidades autónomas, Galicia es donde se ha registrado un mayor volumen de créditos, 10 millones de euros, seguida de Andalucía (más de seis millones de crédito) y Castilla y la Mancha (más de cuatro millones de euros).

De esta forma, el 42% de las operaciones corresponden a pymes y destacan los créditos a titulares de explotaciones agrarias y de cooperativas agroalimentarias, que representan, respectivamente, el 31% y 14% de las operaciones aprobadas, con un importe reafianzado de 7,1 millones de euros en el primer caso y 4,8 millones para las cooperativas. Entre los beneficiarios de operaciones se encuentran también tres cofradías de pescadores, ocho sociedades agrarias de transformación y una organización interprofesional.