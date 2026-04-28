Gobierno aprueba nuevas normas para la pesca del atún rojo tras alza de cuota y nuevas necesidades del sector

Archivo - Pesca de atún en la provincia. - OPP72 - Archivo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha dado 'luz verde' este martes, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a unas modificaciones del real decreto que regula la pesquería del atún rojo en el Atlántico oriental y en el Mediterráneo (RD 46/2019, de 8 de febrero) para adaptarlo a las nuevas necesidades de las distintas flotas que capturan esta especie y al importante incremento de cuota obtenido por España para los tres próximos años.

En concreto, estas modificaciones tienen el objetivo de adaptar la normativa a las oportunidades que brinda esta especie, que es de alto valor económico y muy apreciada en la gastronomía y la restauración.

España contará para 2026, 2027 y 2028 de una cuota total de atún rojo de 7.938,81 toneladas, 1.155 toneladas más que el año pasado, en función de los acuerdos alcanzados en la última reunión anual de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico celebrada el pasado mes de noviembre en Sevilla.

En este contexto, el nuevo real decreto contempla incrementos de cuota para todos los buques y grupos ya incluidos en la normativa anterior e incorpora flotas 'ex novo' para la pesca fortuita de atún rojo en el Mediterráneo, Cantábrico y golfo de Cádiz, y a los barcos con puerto base en Algeciras, Barbate, Conil, La Línea de la Concepción o Tarifa como contribución a la economía local.

De esta forma, esta nueva incorporación beneficia a 5.406 embarcaciones, a las que corresponde algo más del 3% de la cuota total.

Así, la autorización a la flota de artes menores del Mediterráneo se amplía de 305 a 409 embarcaciones, para garantizar a cada uno de los barcos la situación inicial de cuota de 2019, mientras que las flotas del Estrecho se reordenan en un solo grupo.

El real decreto regula la gestión de las granjas autorizadas para de cría de atún rojo y establece un registro específico de las mismas e introduce otras novedades sobre la gestión de la pesquería previstas en la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera de 2023, adaptadas a las particularidades de la pesquería del atún rojo, tales como la flexibilidad interanual, la gestión de posibilidades de pesca no utilizadas y el establecimiento de un mecanismo optimización de cuotas.