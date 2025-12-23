El Gobierno aprueba el presupuesto de 315 millones para el plan de seguros agrarios de 2026

Archivo - Propietario y un perito agrícola observan el campo de naranjos arrasado por la DANA - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 47º Plan de Seguros Agrarios Combinados que mantendrá en 2026 el presupuesto de 315 millones de euros para ayudas a la contratación de pólizas.

En concreto, el nuevo plan mantiene el sistema de subvenciones diferenciado para agricultores profesionales, jóvenes y titulares de explotaciones prioritarias, lo que facilita que estos asegurados alcancen o se sitúen próximos a los porcentajes máximos de ayuda permitidos por la normativa comunitaria.

Agricultura ha explicado que los módulos 2 y 3 continúan reforzados para los colectivos prioritarios (jóvenes, profesionales y explotaciones prioritarias), con subvenciones mínimas que cubren, respectivamente, el 50% y 45% del coste de las pólizas por parte de Agricultura. Estos apoyos pueden elevarse hasta el 70% con las subvenciones de las comunidades autónomas.

El plan contempla todas las líneas de seguro cuyo periodo de contratación se inicie a lo largo del próximo año, junto con las diferentes subvenciones aplicadas y los porcentajes establecidos para cada una de ellas. El sistema cuenta con 45 líneas de seguro diferentes y cubren la mayoría de los riesgos y la práctica totalidad de las producciones de interés agronómico del país,

De esta forma, este plan de seguros agrarios de 2026 consolida las medidas de carácter económico introducidas en el plan anterior, lo que proporciona continuidad y estabilidad al sistema, en vigor desde 1978.

Entre las novedades, el plan incluye nuevas coberturas en enfermedades animales, e incorpora, además, actuaciones para el perfeccionamiento técnico de las líneas de seguro.

Además también incorpora estudios orientados a futuras mejoras, entre ellos los relacionados con enfermedades animales como la dermatosis nodular contagiosa, de reciente aparición en España, y la peste porcina africana, con el fin de posibilitar su inclusión futura en el seguro para explotaciones de ganado vacuno y porcino, respectivamente.

El Departamento que lidera Luis Planas ha recordado que los seguros agrarios han permitido dar respuesta a las necesidades del sector para hacer frente a riesgos, fundamentalmente de origen climático, que afectan a la agricultura y ganadería. Prueba de ello es el aumento en 2025 del capital asegurado en más de 1.000 millones de euros, con el que se ha alcanzado un nuevo máximo histórico para situarse por encima de los 19.000 millones de euros.