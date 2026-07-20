El Gobierno argentino deroga ocho normas fitosanitarias para simplificar la regulación agropecuaria

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MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina ha derogado ocho normas vinculadas al régimen fitosanitario dictadas entre 1992 y 2013, al entender que han perdido toda vigencia y relevancia, según se desprende de la Resolución 114/2026 publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Así, se han dejado sin efecto actuaciones relacionadas con la importación de productos vegetales; maquinaria agrícola usada; patatas de siembra y bananas; residuos de plaguicidas; el Cuaderno Fitosanitario para productores de manzana y pera; y otras disposiciones regulatorias.

"El régimen fitosanitario nacional ha experimentado una profunda evolución normativa, técnica e institucional [...]. Dicha evolución normativa determinó que varias de las resoluciones mencionadas hayan cumplido íntegramente el objeto para el cual fueron dictadas, mientras que otras regulan situaciones transitorias o específicas que han perdido actualidad o cuya regulación fue posteriormente adecuada mediante nuevos instrumentos normativos", ha justificado el Gobierno.

El Ejecutivo del presidente Javier Milei ha asegurado que la derogación actualiza el Digesto de Normas del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) gracias a la "sistematización, claridad y accesibilidad del ordenamiento jurídico aplicable".