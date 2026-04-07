El Gobierno convoca ayudas de 100 millones para agricultores y pescadores afectados por las borrascas

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convocado una línea extraordinaria de ayudas de 100 millones de euros para titulares de explotaciones agrarias y operadores del sector agroalimentario y pesquero afectados por las borrascas de enero y febrero, causando grandes daños en Andalucía y Extremadura.

Los más de 140.000 beneficiarios incluidos en las primeras ayudas extraordinarias pueden comenzar desde hoy, 7 de abril, a aceptar la subvención, que se encuentra entre 5.000 y 25.000 euros por beneficiario.

El plazo para comunicar su aceptación finalizará el 27 de abril y se puede realizar a través de la sede electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), o directamente por los interesados o mediante organizaciones profesionales agrarias, cooperativas u otras entidades colaboradoras.

Este procedimiento busca simplificar la gestión de los beneficiarios y garantizar que se usen correctamente los fondos públicos destinados a ayudar ante los daños causados por los fuertes fenómenos climáticos.

La línea, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), destina 75 millones de euros a subvencionar hasta el 15% del principal de los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y 25 millones a cubrir el coste de los avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca) necesarios para acceder a los créditos.

Se estima que la financiación total movilizada podría alcanzar los 500 millones de euros. Las ayudas se conceden en régimen de concesión directa por orden de presentación y tienen carácter de minimis. Para acceder a las ayudas, los titulares deben obtener al menos el 50% de sus ingresos de la agricultura y contar con una póliza de seguro agrario o comprometerse a contratarla.

La medida forma parte del paquete de apoyo del Gobierno para garantizar la viabilidad y recuperación de explotaciones y operadores afectados por las intensas borrascas que azotaron el sur y oeste del país.