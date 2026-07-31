El Gobierno destina 17,9 millones a un nuevo programa para el despliegue de 5G en zonas rurales sin cobertura

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha lanzado el programa de ayudas '5G Redes muy rurales', dotado con 17,9 millones de euros, para financiar el despliegue de tecnología 5G nativa en zonas rurales donde actualmente no existe cobertura 4G ni 5G de ningún operador y donde no está previsto que llegue en los próximos tres años.

La convocatoria, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), permanecerá abierta hasta el próximo 10 de septiembre. Del presupuesto total, 15,6 millones de euros procederán del programa Plurirregional España Feder 2021-2027, mientras que el resto se financiará con fondos nacionales.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo da continuidad a las inversiones realizadas desde 2021, que superan los 1.453 millones de euros, destinadas a mejorar y ampliar la conectividad en todo el territorio mediante distintas tecnologías.

El programa incorpora como principal novedad la colaboración con comunidades autónomas, entidades locales y otros organismos públicos, que podrán facilitar emplazamientos, terrenos u otras ventajas para favorecer que los operadores realicen despliegues en zonas remotas y con baja densidad de población.

A través de una consulta pública realizada en junio, estas administraciones presentaron 96 propuestas de municipios ubicados en 25 provincias españolas con posibles ubicaciones para instalar equipamiento. Esta información se ha puesto a disposición de los operadores, que podrán incorporarla a sus proyectos de despliegue, aunque no estarán obligados a utilizar exclusivamente esos emplazamientos.

La convocatoria también contempla una bolsa de reserva para que los operadores beneficiarios puedan sustituir emplazamientos si surgen imprevistos ajenos a su control que dificulten la ejecución de los trabajos. Además, esta bolsa podrá ser utilizada por otras administraciones para impulsar programas de conectividad en zonas elegibles que no hayan sido cubiertas por el programa.

El Ministerio destaca que el 99% de la población española ya cuenta con cobertura 5G, frente al avance registrado desde 2021, cuando la cobertura alcanzaba al 59%. En las zonas rurales, el incremento ha sido de 70 puntos porcentuales, al pasar del 26% al 96% de la población.

El Gobierno subraya que el 5G, gracias a su alta capacidad, baja latencia y mayor densidad de conexiones entre dispositivos, no solo permite mejorar las comunicaciones móviles en áreas remotas, sino que abre nuevas oportunidades para la transformación industrial y social del país.