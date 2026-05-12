El Gobierno mantiene estable el presupuesto para los seguros agrarios en 2026 con 315 millones

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante una rueda de prensa - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la firma del convenio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) y la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios (Agroseguro) para la ejecución del plan anual en esta materia, al que el Gobierno destina 315 millones de euros, la misma que en 2025, para subvencionar la contratación de pólizas en 2026.

En concreto, este convenio tiene por objeto facilitar la ejecución del 47º Plan se Seguros Agrarios Combinados -aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de diciembre de 2025 y en vigor desde el pasado 1 de enero de este año-, la liquidación de planes anteriores y regular otros ámbitos de cooperación entre las entidades firmantes.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el seguro agrario es "probablemente" uno de los instrumentos más importantes de la política agraria en España. "Es un mecanismo de gestión de riesgos que supone, en definitiva, el poder responder algunas de las problemáticas con que se encuentran nuestros agricultores y ganaderos, y muy en particular las referidas a los fenómenos climáticos extremos y también al cambio climático", ha explicado.

De esta forma, Planas, que ha aseurado que "no se ha congelado" el presupuesto, ha recordado que su Departamento ha incrementado en un 50% el presupuesto de estos seguros desde 2020, que ha pasado de 211,3 millones de euros en 2020 a los actuales 315 millones de euros actuales.

PRIORIZACIÓN PARA JÓVENES Y AGRICULTORES PROFESIONALES

De esta forma, el plan para este año contempla todas las líneas de seguro cuyo periodo de contratación se inicie a lo largo de este año, junto con las diferentes subvenciones aplicadas y los porcentajes establecidos para cada una de ellas.

El sistema cuenta con 45 líneas de seguro diferentes y cubren la mayoría de los riesgos y la práctica totalidad de las producciones de interés agronómico de España.

Además de consolidar las medidas de carácter económico introducidas en el plan anterior, lo que proporciona continuidad y estabilidad al sistema, el Plan de Seguros Combinados para 2026 ofrece un apoyo diferenciado a colectivos que son preferentes en la Política Agraria Común (PAC) en España, como los jóvenes, agricultores profesionales y titulares de explotaciones prioritarias, con subvenciones mínimas que cubren entre el 45% y el 50% del coste de las pólizas y que, con las aportaciones de las comunidades autónomas, pueden llegar hasta el 70%, el límite máximo permitido por la normativa europea.

"Establecemos una priorización respecto a determinados colectivos como los jóvenes agricultores y los agricultores profesionales, donde la subvención de la prima del seguro puede llegar al 40%", ha avanzado Planas.

El plan incluye también nuevas coberturas en enfermedades animales, e incorpora, además, actuaciones para el perfeccionamiento técnico de las líneas de seguro. Igualmente incorpora estudios orientados a futuras mejoras, entre ellos los relacionados con enfermedades animales como la dermatosis nodular contagiosa, que apareció en España en octubre de 2025, y la peste porcina africana, con el fin de posibilitar su inclusión futura en el seguro para explotaciones de ganado vacuno y porcino, respectivamente.

La subvención se aplica directamente sobre el coste de las pólizas en el mismo momento de su contratación, por lo que llega directamente a los agricultores cuando deciden suscribir el seguro.

El sistema de seguros agrarios se ha convertido en la mejor herramienta que tienen a su disposición los agricultores y ganaderos para hacer frente a los riesgos que escapan a su control. Así, el capital asegurado ha crecido de forma progresiva en los últimos años, entre 2024 y 2025 aumentó en 1.000 millones de euros y sobrepasó el récord histórico de 19.000 millones de euros.

En 2023, segundo año consecutivo de sequía, en el que se produjeron pedriscos y temporales importantes en distintas zonas de España, las indemnizaciones del seguro agrario superaron un techo histórico, por encima de 1.240 millones de euros, un 56% más que el año anterior, que había sido récord hasta el momento.

El modelo español de seguros agrarios, creado en 1978 y basado en el esquema de coaseguro, es un ejemplo de sistema avanzado e integrado que sirve actualmente de modelo para muchos Estados miembros de la Unión Europea.