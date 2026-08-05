El Gobierno pondrá en marcha un punto de información único para impulsar redes de muy alta capacidad

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, atiende a los medios durante una visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA), a 29 de julio de 2026, en Navalcarnero, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública somete desde este miércoles a audiencia pública la orden ministerial que establece el funcionamiento del Punto de Información Único (PIU), una plataforma electrónica que reunirá información sobre infraestructuras físicas, obras civiles financiadas con recursos públicos, permisos y derechos de paso.

Una vez se apruebe la orden, los sujetos obligados deberán, en el plazo máximo de tres meses, incorporar al portal información que abarcará desde infraestructuras físicas -tuberías, mástiles, conductos, cámaras de acceso, bocas de inspección, distribuidores, entre otros- hasta obras civiles previstas financiadas con recursos públicos, incluyendo fechas de inicio, duración y de presentación del proyecto.

El Departamento liderado por Óscar López ha explicado que esta información, clave para el despliegue de redes de muy alta capacidad, estará disponible para los operadores de telecomunicaciones que la necesiten, siempre en el contexto de un despliegue concreto en un lugar y momento determinados.

El PIU servirá asimismo para agilizar la tramitación de permisos y derechos de paso, facilitará el acceso directo a las sedes electrónicas y permitirá el seguimiento de la tramitación.

La norma también contempla excepciones y restricciones por motivos de seguridad nacional, infraestructuras críticas, salud o seguridad pública.

Los sujetos obligados incluyen operadores de redes de telecomunicaciones, gas, electricidad, calefacción y agua, operadores de transporte, así como las administraciones públicas.

Asimismo, los municipios de menos de 50.000 habitantes podrán delegar la gestión en diputaciones provinciales o comunidades autónomas.

El PIU surge a raíz del Reglamento (UE) 2024/1309, que establece medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de gigabit y obliga a los Estados miembros a crear estos puntos de información.

Esta herramienta será esencial para incrementar la transparencia, reducir los costes de despliegue, facilitar la planificación de los operadores y optimizar el uso de los recursos existentes.

Transformación Digital ha detallado que la creación de este Punto de Información Único tiene "especial" relevancia en el contexto español, donde existen niveles "muy elevados" de cobertura de redes de muy alta capacidad, tanto fijas como móviles, de modo que la disponibilidad de información "estructurada, completa y accesible resulta clave para facilitar el cierre de las brechas de cobertura aún existentes".