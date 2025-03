El Gobierno pone en valor la "energía barata y limpia" de España para atraer inversiones en centros de datos

López destaca el "apetito inversor descomunal" que genera España en este sector

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha destacado este viernes el "apetito inversor descomunal" que genera España en el sector de los centros de datos y ha destacado que se debe a su "energía barata y limpia".

En ese sentido, Microsoft anunció recientemente nuevas inversiones de 2.900 millones de euros en este tipo de infraestructuras en Aragón, región que también captará 15.700 millones de euros por parte de Amazon para la creación de tres nuevos centros de datos.

A ello se suman, entre otros proyectos, los 750 millones de euros que invertirá Meta (dueña de Facebook, Instagram y Whatsapp) en un centro de datos en Talavera de la Reina o el plan de Merlin Properties de crear dos grandes instalaciones de este tipo en Extremadura.

"España tiene un apetito inversor descomunal en centros de datos. Y no lo tiene porque sí. Lo tiene porque tiene (...) una energía barata y limpia. Y añado, y segura. Porque los centros de datos no se pueden permitir un corte de la luz. Necesitan energía 24-7 (las 24 horas del día todos los días). Y cualquier corte es crítico. Por lo tanto, el sistema eléctrico de nuestro país no solamente garantiza una energía barata y limpia, sino que, además, no hay cortes de luz, como hay en otros países que tienen mucha más inseguridad en el abastecimiento", ha resaltado López en su intervención en la quinta edición del foro 'Fondos Europeos' organizado por 'elDiario.es'.

En esa línea, el titular de Transformación Digital ha resaltado que este tipo de instalaciones también tienen que ser sostenibles y estar asociadas a 'fábricas' de inteligencia artificial (IA) y al desarrollo industrial.

Sobre ello, ha ensalzado el papel de la Sociedad Española de Transformación Tecnológica (SETT), conocida de forma coloquial como la 'SEPI Digital' y que gestiona 16.000 millones de euros a través de distintos mecanismos para fomentar las inversiones público-privadas en el sector.

De hecho, este mismo mes el Gobierno anunció, entre otras, una inversión de 67 millones de euros en la empresa vasca Multiverse Computing, que desarrolla un sistema de compresión de los modelos de lenguaje de IA que puede suponer un ahorro del 50% en el consumo energético de los centros de datos.

El ministro ha ahondado en que Multiverse Computing está llamada a ser el "próximo unicornio" europeo (empresas cuya valoración alcanza los 1.000 millones de dólares sin cotizar), tal como destacó en 2024 DigitalEurope, la patronal de las industrias en proceso de transformación digital en el Viejo Continente.

"Creo que España perdió otras revoluciones industriales en el pasado, pero esta vez nos ha pillado con los deberes hechos", ha agregado López.