El Gobierno publica la resolución que asigna días adicionales para la flota del Mediterráneo

Archivo - Barco pesquero del Mediterráneo - CEPESCA - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la resolución por la que la Secretaría de Estado de Pesca ha asignado 13 días adicionales de pesca a la flota de arrastre del Mediterráneo para garantizar su actividad hasta final de año y el abastecimiento de pescado y marisco de cara a la inminente campaña de Navidad.

En concreto, con esta publicación se procede a la asignación de estos días, correspondientes a medidas del mecanismo de compensación establecido en el artículo 8 del Reglamento (UE) 2025/219 del Consejo, de 30 de enero de 2025, hasta alcanzar el número total de días correspondientes a 2024, de acuerdo con el apartado 5 de dicho artículo.

De esta forma, se asignan para 2025, 7.339 días adicionales, que se corresponden con el cumplimiento de otras medidas recogidas en el mecanismo de compensación previsto en el artículo 8 del Reglamento (UE) n.º 2025/219, en concreto, las de las letras f) y k), para las que España todavía no había recibido asignación de días adicionales.

Según recoge el BOE, debido a la proximidad de finalización del año y a la activación previa del mecanismo de optimización, concurriendo causas suficientes de interés público, y con el objetivo de un máximo aprovechamiento de los días disponibles, procede incluir los 7.339 días de pesca en la bolsa de optimización establecida en la Resolución de 10 de octubre de 2025. De esta manera, los días disponibles serán aprovechados por los buques que tengan necesidad de días para finalizar este año.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, avanzó esta decisión el pasado lunes donde informó que esta decisión beneficiará a 557 barcos que faenan en el Mediterráneo y sus entornos costeros, por lo que con esta nueva asignación se alcanzan los mismo días finales de pesca obtenidos en 2024.

"Esta asignación extraordinaria permite ofrecer a los armadores y tripulaciones certidumbre, estabilidad y capacidad de planificación para afrontar con garantías los últimos meses del año", señaló Planas, que garantizaba así el abastecimiento de pescado y marisco de cara a la inminente campaña de Navidad.

Hay que recordar que la Comisión Europea recortó el esfuerzo pesquero para 2025 a 27 días de pesca, decisión que el Gobierno de España logró revertir con la aplicación de medidas de gestión relacionadas con el tamaño de las mallas, las vedas y los artes de pesca. Con estas medidas se han recuperado unos 130 días de pesca de media por buque y al que, ahora, se añaden esta decena de jornadas pesqueras.