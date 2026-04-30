El Gobierno reserva numeración específica para servicios M2M y libera líneas móviles

Archivo - Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha aprobado una actualización de la numeración telefónica para los servicios máquina a máquina (M2M) con el objetivo de evitar el agotamiento prematuro de los números móviles, en línea con recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Según la resolución publicada este jueves, a partir del 1 de julio de 2026 todos los nuevos servicios máquina a máquina deberán emplear numeración específica de 13 dígitos que comenzará por el prefijo 59, quedando fuera el uso del número móvil convencional.

Asimismo, se fija el 1 de enero de 2031 como fecha límite para que los servicios M2M que actualmente operan con numeración móvil migren al rango 59, una medida que permitirá liberar cerca de tres millones de números móviles.

Los servicios M2M, utilizados en dispositivos como ascensores, sensores agrícolas, sistemas de automoción o equipos de telecontrol, habían venido empleando tanto numeración móvil como rangos específicos asignados en 2010, ahora revisados ante el crecimiento de soluciones vinculadas al Internet de las Cosas (IoT).

En paralelo, el Ministerio ha aprobado una segunda resolución que reorganiza la numeración de los servicios vocales nómadas prestados mediante conectividad IP (Protocolo de Internet). A partir de ahora, estos servicios solo podrán utilizar numeración que comience por 51, eliminándose el uso de numeración de ámbito provincial (códigos 8XY), que quedará reservada para el servicio telefónico fijo convencional.

La norma contempla un periodo transitorio de seis meses, sujeto a aprobación de la CNMC para mantener la numeración anterior. El cambio responde a la baja eficiencia en el uso de la numeración geográfica nómada, inferior al 5%, y al riesgo de agotamiento en algunas provincias.

Ambas medidas buscan simplificar y hacer más transparente el sistema de numeración telefónica en España, al tiempo que mejoran la eficiencia en la gestión de estos recursos y se contibuye a la eficiencia de este Plan de numeración telefónica.