Grifols gana 73 millones en el primer trimestre, un 21,9% más

Archivo - Sede de Grifols en Barcelona, en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Grifols cerró el primer trimestre del año con un beneficio neto de 73 millones de euros, un 21,9% más que en el mismo periodo del año pasado, ha informado en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

La empresa registró unos ingresos de 1.700 millones de euros, un 3,3% más a tipo de cambio constante, impulsados por el "sólido desempeño" de Biopharma, que creció un 6,8%, aunque en términos reportados los resultados se vieron afectados negativamente por el tipo de cambio.

El resultado bruto operativo (Ebitda) fue de 381 millones, un 0,8% más y con un margen del 22,4%, "reflejando la disciplina operativa continuada en el conjunto de las actividades del grupo".

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