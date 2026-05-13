El grupo Adecco gana 68 millones hasta marzo, un 16% más, y eleva un 16% sus ingresos en Iberia

Archivo - Iker Barricat, presidente de Adecco Iberia - ADECCO - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo de recursos humanos Adecco registró un beneficio neto de 68 millones de euros en el primer trimestre del año, cifra un 16% superior a la del mismo periodo de 2025 en términos reportados y un 41% superior en términos orgánicos, según ha informado este miércoles la compañía suiza.

Los ingresos globales del grupo crecieron un 2% en términos reportados (+5,3% en términos orgánicos), hasta situarse en 5.658 millones de euros a cierre de marzo, en tanto que el beneficio operativo subió un 14% (+28% orgánico), hasta los 127 millones de euros.

En Iberia, Adecco registró un incremento orgánico de los ingresos del 16% durante el primer trimestre, con lo que España y Portugal representan ya alrededor del 8% de los ingresos globales del grupo, reforzando su peso dentro de la organización.

La compañía ha explicado que su crecimiento en España se vio impulsado principalmente por la demanda procedente de sectores como automoción, servicios financieros, alimentación y bebidas, y bienes de consumo, "que continúan requiriendo talento especializado y flexibilidad laboral", ha indicado la empresa en un comunicado.

El presidente del Grupo Adecco en España y Portugal, Iker Barricat, ha resaltado que los resultados del primer trimestre confirman que la compañía ·está liderando el crecimiento del mercado en España en un entorno favorable, al mismo tiempo que consolida Iberia como una de las regiones clave del grupo".

"Nuestra capacidad para anticiparnos a las necesidades del mercado y responder de forma eficaz a empresas e instituciones está impulsando nuestro crecimiento y nos permite seguir ganando cuota de mercado. Hoy, las compañías no solo buscan cubrir posiciones, sino también acceder a talento cualificado, desarrollar competencias y adaptarse a un entorno en constante evolución. Es ahí donde estamos aportando un valor diferencial", ha añadido Barricat.

En el primer trimestre, Adecco Iberia generó oportunidades de empleo para más de 60.200 personas. Este desempeño, ha resaltado la compañía, refleja una evolución "sólida y equilibrada" de sus tres unidades de negocio: Adecco, LHH y Akkodis.

EL GRUPO NOMBRA AL SUIZO RANJIT DE SOUSA COMO PRESIDENTE DE LHH

El grupo ha informado además este miércoles de que ha nombrado al suizo Ranjit de Sousa como nuevo presidente de su división LHH, especializada en gestión de talento, recolocación (outplacement), desarrollo de liderazgo y selección especializada.

De Sousa cuenta con un máster en Economía, Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de St. Gallen y cuenta con más de 25 años de experiencia en puestos de liderazgo en organizaciones tanto públicas como privadas, incluidos 16 años en el Grupo Adecco.