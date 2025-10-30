Grupo Dia logra ventas brutas de 5.253 millones hasta septiembre, un 3,2% más, impulsadas por España (+8,1%)

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Grupo Dia cerró los nueve primeros meses de 2025 con unas ventas brutas bajo enseña de 5.253 millones de euros, un 3,2% más que en el mismo periodo del año anterior, impulsadas por el buen comportamiento del mercado español, donde la facturación alcanzó los 4.091 millones de euros, un 8,1% más, según ha informado este jueves la cadena de supermercados.

Dia España, que continúa avanzando en su plan de expansión con un ritmo de aperturas superior al previsto, inauguró entre enero y septiembre 58 tiendas de proximidad, compensando "ampliamente" el cierre de 28 establecimientos en el marco de la optimización continua de su red comercial, ha destacado la empresa.

Por su parte, Dia Argentina, que continúa operando en un contexto macroeconómico complejo, registró unas ventas brutas de 337 millones de euros en el tercer trimestre, lo que supone un descenso interanual del 23,7% como consecuencia de la depreciación del 33% del peso argentino frente al euro.

El consejero delegado del Grupo Dia, Martin Tolcachir, ha destacado que los buenos resultados de la cadena de supermercados en España reafirman la solidez de su modelo de proximidad y su propuesta de valor centrada en el cliente.

"Seguimos impulsando nuestro crecimiento con la aceleración del plan de expansión de tiendas por delante de lo previsto. Mientras tanto, seguimos afrontando con disciplina el difícil contexto macroeconómico en Argentina, manteniéndonos cerca de nuestros clientes y centrándonos rigurosamente en la ejecución", ha concluido.