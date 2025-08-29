Grupo Hotusa devuelve de forma anticipada la totalidad del préstamo de 241 millones a la SEPI

Archivo - Amancio López, presidente de Hotusa - HOTUSA - Archivo

Octava empresa en saldar su deuda con el fondo FASEE

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) ha recibido la cancelación total anticipada de la ayuda temporal concedida al Grupo Hotusa al percibir la última devolución de 56 millones de euros, más intereses, del préstamo de 241 millones de euros otorgado en 2021.

Con esta devolución asciende a 949,4 millones la cantidad recuperada por el FASEE hasta la fecha, un 35,4% de los 2.681 millones financiados con cargo a este instrumento de carácter temporal con el que las empresas impactadas por la crisis económica derivada de la Covid-19 han logrado mantener su actividad y empleo.

Actualmente, con el Grupo Hotusa, son ocho las empresas que ya han cancelado el préstamo: Grupo Soho, Ávoris, Eurodivisas, Wamos, Rugui Steel, Ferroatlántica y Hesperia.

Y son otras 20 las que cuentan con financiación pública: Air Europa, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Tubos Reunidos, Grupo Airtificial, Grupo Serhs, Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Abades, Técnicas Reunidas, Grupo Abba, Grupo Julià, Grupo Mediterránea, Air Nostrum, Volotea, Vicinay, ISASTUR, Vivanta, Imasa y Meeting Point.