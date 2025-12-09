El Grupo Paraguas reafirma su apuesta por el vino con la creación del Instituto Español del Vino

The Library - GRUPO PARAGÜAS

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Paraguas, que cuenta con restaurantes como Ten con Ten, Amazónico, La Destilería o The Library, reafirma su apuesta por el vino con la creación del Instituto Español del Vino (IEV), Spanish Wine Institute (SWI), junto al Instituto para el Desarrollo de la Gastronomía y el Turismo (Idegat).

Este proyecto nace con la vocación de convertirse en la primera institución académica del mundo del vino de carácter hispano y que tiene previsto lanzar la primera edición del Master en Alta Sumillería en septiembre de 2026, según informa en un comunicado.

De esta forma, esta iniciativa convierte al grupo de restauración fundado por Marta Seco y Sandro Silva en el principal referente académico y profesional en el mundo de habla hispana, al integrar de manera equilibrada el conocimiento científico, la técnica aplicada y la cultura del vino desde una perspectiva global y con una orientación a la excelencia práctica.

Esta acción llega al poco de cumplirse el primer aniversario de The Library, el concepto gastronómico que cuenta con un triple concepto alrededor del vino, ya que es una tienda de vinos, bar-restaurante de vinos y club privado.

Desde la apertura de The Library, el Grupo Paraguas descorcha más de 350.000 botellas al año, unas 120 botellas por restaurante al día, y a puesto a disposición del público casi 10.000 referencias de vino el último año, de las cuales el 50% son españolas.

El grupo cuenta con más de 80 sumilleres y expertos en vino que aseguran el mejor servicio en la compra y asesoramiento a sus clientes. The Library además organiza cursos de formación en enología y tratamiento del vino para sus clientes y empleados, facilitando su instrucción con catas internas y formación externa.

De esta forma, la bodega del grupo está compuesta en un 55% por vinos nacionales, donde figuran joyas de Rioja o Ribera del Duero complementadas con el resto de las regiones donde nunca faltan los grandes vinos de Jerez, Priorato, Toro, el Bierzo, Mallorca o Tenerife.

La colección española se equilibra con una ambiciosa propuesta internacional, que procede en un 60% de Francia, donde figuran etiquetas de los grandes vinos de Borgoña, Burdeos, Champagne, Loira o Jura, entre otras regiones, y a ellas se suman las prestigiosas bodegas de La Toscana, Piamonte, Napa Valley o las del denominado 'Nuevo Mundo' como Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Chile o Argentina.

El Grupo Paraguas entiende que toda esta apuesta necesita del más riguroso proceso de almacenamiento, control y mantenimiento del vino por lo que ha inaugurado 'La bodega de Lagasca', un nuevo almacén central para garantizar el tratamiento y la máxima calidad del vino y que tendrá una capacidad para más de 75.000 botellas, que abastecerá a todas las unidades de negocio del grupo.