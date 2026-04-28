Grupo Tragsa eleva un 1,79% sus tarifas para 2026

Archivo - Operarios de TRAGSA recogen pellets de plástico, en la playa de Aguilar - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Grupo Tragsa eleva un 1,79% como promedio sus tarifas para 2026 respecto al ejercicio precedente, siendo inferior a la actualización del IPC y al de las subidas salariales del sector público, según informa la compañía.

En concreto, Tragsa ha precisado que esto se debe, entre otros motivos, a la repercusión del coste de los materiales, junto con la subida salarial del 2,5% en 2025 y del 1,5% para 2026 aprobado en el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, pero al tiempo se ve muy amortiguado por la bajada en los porcentajes de costes indirectos y gastos generales, debido al mayor incremento de la producción.

De esta forma, las tarifas para 2026 se mantienen un 8,82% por debajo de los precios de mercado de 2025, consolidando esta situación ya evidenciada en años anteriores.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la resolución de la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública por la que se hace público el acuerdo de la Comisión de Tarifas del Grupo Tragsa para aprobar las tarifas para este año.

Así, las nuevas tarifas incluyen la actualización económica de precios simples, con una subida respecto al año anterior del 2,59%, actualización del porcentaje de costes indirectos establecidos en el 5,73% para los encargos a Tragsa, 3,74% para encargos a Tragsatec y del 4,05% en concepto de gastos generales, lo que supone una sensible disminución respecto de los porcentajes previamente establecidos.

Al mismo tiempo, la Comisión ha aprobado la revisión de los coeficientes para la actualización de los precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos, quedando 1,1066 para Tragsa (Península y Baleares), 1,0334 para Tragsa (Canarias), 1,0229 para Tragsatec (Península y Baleares), 1,0266 Tragsatec (Canarias).