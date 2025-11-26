HBX se desploma un 13% en Bolsa tras casi triplicar sus pérdidas hasta 70 millones en año fiscal 2025 por OPV

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de HBX Group International han sufrido un severo revés en la apertura de la sesión bursátil de hoy, desplomándose un 12,93% hasta los 5,79 euros a las 9.20 horas, tras anunciar unas pérdidas atribuidas de 69,5 millones de euros en su ejercicio fiscal 2025, concluido a finales de septiembre, cifra casi tres veces superior (+190,9%) a los 'números rojos' de 23,9 millones que se anotó en el año precedente.

En un contexto marcado por el impacto de la salida a Bolsa el pasado mes de febrero, la firma ha explicado que su gasto financiero neto, de 180 millones de euros, incluyó 88 millones de euros relacionados con la estructura financiera previa a la oferta pública de venta (OPV) y con los costes de la refinanciación.

A pesar de ello, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado mejoró un 9%, hasta 431 millones, con un margen del 59,9%, y el beneficio neto ajustado creció un 47%, a 258 millones.

La compañía ha enfatizado su solidez financiera, con una reducción drástica de la deuda neta hasta 397 millones de euros (frente a 1.071 millones en 2024) y un flujo de caja libre operativo de 437 millones.

El valor total de transacciones (TTV) en doce meses finalizados en septiembre de 2025 se elevó a 8.178 millones de euros, lo que supone un incremento del 8% interanual a tipo de cambio constante.

Para el ejercicio 2026, HBX anticipa un crecimiento en TTV e ingresos, junto con una mejora en el Ebitda ajustado y una conversión de caja libre operativa cercana al 100%.