La hotelería española apuesta por la innovación y el talento reforzando su compromiso con la sostenibilidad

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El XX Congreso de Hoteleros Españoles, organizado por CEHAT y la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia (HoyTú), concluyó hoy en Cartagena tras tres jornadas centradas en el lema 'Cuidamos el destino'.

El encuentro, clausurado por el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, reforzó la necesidad de acelerar la transformación digital, fortalecer el talento, impulsar la innovación y acentuar el impacto social y medioambiental del sector.

La jornada final puso de manifiesto que la hotelería prioriza la inversión tecnológica y la innovación con un claro componente social.

Ildefonso Moyano (Mews) defendió que la tecnología debe "empoderar al personal hotelero", automatizando tareas repetitivas para centrar el esfuerzo en mejorar la experiencia del huésped.

En la misma línea, Carlos Domínguez (Ilunion) destacó que ofrecer trabajo a personas con discapacidad es un "modelo de negocio viable y rentable" económica y socialmente.

Víctor Fernández (La Buena Huella) subrayó que "ser un activo para el planeta es rentable", vinculando el desarrollo de talento y la formación con la cohesión social.

Además, Juanda Núñez (Smart Travel News) alertó sobre la urgencia de adaptar la comunicación a los lenguajes de las distintas plataformas para conectar con las nuevas audiencias, y Jorge Schoenenberger (Traveltech.vc) resaltó el papel del emprendimiento tecnológico y la inversión como factores de éxito.

En la mesa de debate final, los líderes del sector coincidieron en que el turismo es un motor de valor social y territorial.

Jorge Marichal (CEHAT) reivindicó el orgullo del sector, calificándolo de "faro que ilumina a la sociedad" y José Luis Álvarez Almeida (Hostelería de España) enfatizó el rol del sector como "potencia industrial económica" y, sobre todo, como "sector social", aunque criticó la falta de escucha de los políticos y la insuficiencia de infraestructuras.

El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Óscar Perelli instó a la clase política a trabajar en sintonía con el sector empresarial serio, enviando un "mismo mensaje" frente al turismo ilegal o indeseado.

Con el cierre de esta vigésima edición, la confederación hace un balance muy positivo del encuentro, destacando la alta participación, la calidad del debate y la oportunidad de construir conjuntamente una hoja de ruta para reforzar la competitividad del sector. El congreso reafirma su compromiso con un turismo más responsable, innovador y centrado en las personas, en línea con el espíritu que ha marcado estas jornadas: 'Cuidamos el destino'.