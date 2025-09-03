Hoteles Bestprice lanza una ampliación de capital de 2,5 millones para dar entrada a inversores minoristas

Archivo - Recepción de un hotel de la cadena hotelera Hoteles Bestprice. - HOTELES BESTPRICE - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Hoteles Bestprice ha iniciado una campaña para captar el interés de inversores minorista de cara a a una posterior ampliación de capital de 2,5 millones de euros, con el objetivo de reforzar su estructura financiera, aportar liquidez a la cotización en Bolsa y continuar con su plan de expansión en el mercado español.

Así, el calendario previsto de la campaña empezó este martes, 2 de setiembre, hasta el próximo 12 de diciembre, o hasta alcanzar el importe total de la emisión ya mencionado, lo que ocurra antes.

La formalización de la ampliación de capital sería en el primer trimestre de 2026.

En este contesto, los inversores pueden participar a partir de 500 euros y hasta un máximo de 15.000 euros cada uno, con emisión de nuevas acciones ordinarias y cotizadas en Euronext París a un precio máximo de 2.50 euros por acción.

El presidente de Hoteles Bestprice, Oscar Sánchez, se ha mostrado "muy ilusionado" en abrir su accionariado a inversores minoristas para que "puedan participar en este magnífico proyecto hotelero y brindar, así, una buenísima oportunidad de rentabilidad, crecimiento y apoyo al proyecto de Hoteles Bestprice".

En el primer semestre, la cadena hotelera registró una facturación bruta de 4,85 millones de euros, lo que supuso un incremento del 26% respecto al mismo periodo del año anterior.

La compañía, que opera en ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, Girona y Santillana del Mar, prevé cerrar el año con una facturación de nueve millones de euros y un Ebitda normalizado superior a los seis millones, una vez se incorporen plenamente sus nuevos proyectos hoteleros.