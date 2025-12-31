Hyatt completa la venta de 1.700 millones euros del portfolio inmobiliario de Playa Hotels a Tortuga Resorts

Andaz One Bangkok - HYATT

MADRID 31 Dic.

Hyatt Hotels Corporation ha cerrado la venta del portafolio inmobiliario previamente adquirido a Playa Hotels & Resorts a Tortuga Resorts, una plataforma de inversión y gestión de activos enfocada en hoteles de lujo en playa en México y el Caribe, por aproximadamente 2.000 millones de dólares (equivalentes a cerca de 1.700 millones de euros).

Con esta operación, Hyatt logra una transacción completamente 'asset-light' (sin activos inmobiliarios propios) respecto a la adquisición de Playa, al tiempo que asegura acuerdos de gestión a largo plazo para la mayoría de los establecimientos.

El portafolio en cuestión incluía originalmente 15 resorts todo incluido ubicados en México, República Dominicana y Jamaica. Hyatt vendió una de estas propiedades a un tercero independiente el 18 de septiembre de 2025 por 22 millones de dólares (18,7 millones de euros). Sumando ambas operaciones, el total recaudado por la venta íntegra del portafolio alcanza los 2.000 millones de dólares (1.700 millones de euros)

Hyatt podrá obtener hasta 143 millones de dólares (121,9 millones de euros) adicionales en concepto de ganancias por dividendos si se cumplen determinados umbrales operativos, y ha retenido 200 millones de dólares (170,6 millones de euros) en equity preferente en Tortuga como parte de la transacción.

Paralelamente a la venta inmobiliaria, Hyatt y Tortuga han firmado acuerdos de gestión por 50 años para 13 de las 14 propiedades restantes del portafolio (la última está sujeta a un arreglo contractual separado), con condiciones alineadas a los acuerdos existentes de gestión todo incluido de Hyatt.

"Este cierre representa la culminación de una transacción transformadora para la Inclusive Collection de Hyatt", declaró Javier Águila, presidente de Inclusive Collection de Hyatt.

La operación refuerza el compromiso de Hyatt con su modelo de negocio 'asset-light' y con la creación de valor para los accionistas. Los fondos obtenidos se destinarán principalmente al reembolso del préstamo a plazo con disposición diferida que financió parcialmente la adquisición de Playa, y la compañía espera que su apalancamiento neto pro forma se mantenga dentro de los niveles requeridos para conservar su calificación crediticia de grado de inversión.

En relación con la transacción, BDT & MSD Partners actuó como asesor financiero principal de Hyatt, Berkadia como asesor inmobiliario y Latham & Watkins LLP como asesor legal. Goldman Sachs & Co. LLC fue el asesor financiero exclusivo de Tortuga, con Simpson Thacher & Bartlett LLP como asesor legal.

Además, la compañía informó que, debido a los daños causados por el huracán Melissa en octubre de 2025, siete propiedades de Hyatt en Jamaica permanecerán cerradas hasta el cuarto trimestre de 2026. Todos los huéspedes y empleados fueron evacuados con seguridad y no se registraron pérdidas de vidas humanas, aunque muchos colaboradores sufrieron daños extensos en sus propiedades.

Hyatt ha proporcionado asistencia financiera a los empleados afectados a través del Hyatt Care Fund, donaciones de compañeros y apoyo directo de la compañía.