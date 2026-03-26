Hyatt introduce su marca Select por primera vez fuera de EEUU con la firma de un hotel en Berlín

Hyatt Select Facade. - HYATT

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Hyatt ha anunciado la firma del hotel Hyatt Select Berlin Prenzlauer Berg, ubicado en Berlín (Alemania), lo que supone la introducción de la marca Hyatt Select por primera vez fuera de Estados Unidos tras su debut en 2025, impulsando así su expansión en Europa, África y Oriente Medio (EMEA).

Este nuevo establecimiento, que abrirá en 2028, contará con 140 habitaciones y estará situado en uno de los distritos más dinámicos del este de Berlín, cerca de Alexanderplatz y de importantes conexiones de transporte, según un comunicado.

Tal y como destaca la compañía, concebida como un producto 'upper-midscale' y adaptable a conversiones dentro del porfolio Essentials de Hyatt, la marca Hyatt Select ofrece servicios optimizados y modelos operativos eficientes, pensados para viajeros de negocios y ocio de corta estancia.

Las marcas del porfolio Essentials --incluidas Hyatt Place, Hyatt House y Hyatt Select--, junto con las del porfolio Classics --como Grand Hyatt, Hyatt Regency, Hyatt Centric y Destination by Hyatt--, representan actualmente más de la mitad del 'pipeline' de desarrollo de Hyatt en EMEA.

Entre las aperturas previstas más destacadas en la región para 2026, dentro de los porfolios Essentials y Classics, se incluyen Hyatt Regency London Olympia (Reino Unido), Hyatt Regency Rome Central (Italia), Grand Hyatt The Red Sea (Arabia Saudi), Hyatt Place London Paddington (Reino Unido) y Hyatt Place AlUla (Arabia Saudí).

"Una estrategia de porfolio diversificada, que abarca los segmentos lujo, lifestyle, 'upper-upscale' y 'midscale', junto con marcas sólidas en resorts, nos permite entrar en los mercados que realmente importan a nuestros huéspedes, impulsando la preferencia de marca y la fidelidad", ha valorado el presidente de EMEA, Marc Jacheet.

Por otro lado, en lo referido al porfolio Luxury de Hyatt, este segmento ha crecido un 80% en la última década, mientras que el número total de habitaciones de la compañía en la región se ha más que triplicado en el mismo periodo.

En conjunto, estas líneas de crecimiento complementarias permiten a Hyatt escalar su presencia de forma estratégica en EMEA, posicionando la región como un "motor clave" dentro del 'pipeline' global récord de la compañía, que alcanza las 148.000 habitaciones.