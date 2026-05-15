IAG da por terminado su programa de recompra de 500 millones tras hacerse con el 2,53% del capital

Archivo - Aviones de Iberia - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

IAG ha dado por finalizado el programa de recompra de acciones por valor de 500 millones de euros que puso en marcha el pasado 2 de marzo tras cumplirse los términos del mismo, según ha informado este viernes el 'holding' aeronáutico a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En el marco de este programa, IAG ha adquirido más de 116,8 millones de acciones ordinarias, que representan aproximadamente el 2,53% por ciento de su capital social.

El objetivo de este programa de recompra, que la compañía propietaria de Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level anunció el pasado 27 de febrero, es el de reducir su capital social.

En consecuencia, las acciones adquiridas se mantendrán en autocartera a la espera de la aprobación por parte de los accionistas de dicha reducción de capital social en la junta general anual de IAG.

La compañía anunció el pasado mes de febrero que iba a destinar 1.500 millones de euros para recomprar acciones durante un año.

Qatar Airways Group acordó participar en las recompras de forma proporcional para mantener su participación total en IAG al nivel que tenía inmediatamente antes de la implementación de los recientes programas de recompra de acciones de la compañía --el primero fue en noviembre de 2024--, es decir, el 25,1434% de los derechos de voto de IAG.

El programa que IAG da ahora por terminado se ha ejecutado mediante la compra de acciones en el mercado y la compra de acciones a Qatar Airways por un importe total máximo de 500 millones de euros --374 millones de euros por compras en el mercado y 126 millones de euros por compras a Qatar Airways--.