IAG lanza una recompra de acciones de hasta 55 millones para cumplir con su plan de incentivos para empleados

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

IAG ha anunciado la puesta en marcha desde este jueves, 27 de noviembre, de un programa de recompra de acciones por importe máximo de 55 millones de euros para satisfacer la asignación de acciones a ejecutivos y empleados, incluidos consejeros ejecutivos, realizadas en virtud de los planes de incentivos basados en acciones del holding aeronáutico.

Según ha explicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las compras se realizarán en la Bolsa de Londres y el número máximo de acciones a adquirir será de 9,4 millones, representativas del 0,2% del capital social.

Las acciones serán adquiridas a un precio que no excederá del que resulte superior entre el precio de la última operación independiente y el precio más alto independientemente ofertado en la Bolsa en el momento en el que se realice la operación.

Por cada sesión bursátil, se podrá adquirir como máximo el equivalente al 25% del volumen medio diario de las acciones negociado en la Bolsa en las 20 sesiones bursátiles anteriores a la fecha de adquisición.

El programa de recompra, que se inicia este jueves, terminará no más tarde del próximo 31 de diciembre, a menos que el holding aeronáutico o Goldman Sachs, encargado de la ejecución de las operaciones, pongan fin al mismo en ciertas circunstancias.

Las acciones adquiridas al amparo de este programa se mantendrán en autocartera, según ha precisado a la CNMV la matriz de Iberia, Vueling, British Airways, Level y Aer Lingus.