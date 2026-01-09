IAG nombra nuevo director financiero a José Antonio Barrionuevo tras la marcha de Nicholas Cadbury

Archivo - El consejero delegado de IAG, Luis Gallego - LUIS MIGUEL GONZÁLEZ/IAG - Archivo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

International Airlines Group (IAG) ha designado como nuevo director financiero del grupo a José Antonio Barrionuevo tras la decisión de Nicholas Cadbury de abandonar el cargo, según ha informado este viernes el holding a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Cadbury dejará el grupo en junio de este año para emprender nuevos proyectos, por lo que Barrionuevo se incorporará a su nuevo puesto a principios de ese mismo mes, según ha precisado IAG.

La compañía ha destacado que José Antonio Barrionueva cuenta con "una sólida trayectoria" en el ámbito financiero y de transformación en el sector de la aviación. Actualmente, Barrionuevo ocupa el cargo de director financiero y de transformación de British Airways, puesto que desempeña desde julio de 2023.

Barrionuevo se incorporó al grupo en 2013 como Director de Estrategia y Transformación de Iberia, y desde entonces ha desempeñado diversas funciones, entre ellas la de director financiero de Iberia durante siete años. Anteriormente, trabajó en JP Morgan y McKinsey.

Luis Gallego, consejero delegado de IAG, ha agradecido a Nicholas Cadbury su contribución desde que se incorporó a IAG a principios de 2022. "Bajo su liderazgo, IAG ha recuperado su solidez financiera y rentabilidad, mejorando los retornos para sus accionistas, y posicionando al grupo para un crecimiento sostenible a largo plazo", ha resaltado Gallego.

El consejero delegado de IAG ha subrayado además que José Antonio Barrionuevo aporta una "gran experiencia" en finanzas, transformación y estrategia, tanto en Iberia como en British Airways, además de experiencia en los mercados de capitales.

"Es un director financiero muy respetado, consumado y experimentado, con una sólida trayectoria. Nuestro objetivo sigue siendo ofrecer un buen servicio a nuestros clientes, transformarnos para el futuro y proporcionar una alta rentabilidad a nuestros accionistas", ha añadido Gallego.

Por su parte, José Antonio Barrionuevo ha asegurado estar "muy ilusionado" con la oportunidad de continuar su carrera en IAG, ahora como director financiero del grupo.

IAG ha explicado que el nombramiento de Barrionuevo es fruto de la planificación de la sucesión dentro del grupo, que promueve el desarrollo profesional de los altos directivos de las distintas compañías operativas y negocios.

Nicholas Cadbury seguirá en la empresa durante los próximos seis meses para apoyar la transición con José Antonio Barrionuevo y después abandonará el cargo para emprender nuevos retos profesionales.