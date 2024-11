Iberdrola adjudica a Siemens Gamesa un contrato de aerogeneradores marinos de más de 1.206 millones de euros

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

ScottishPower, filial británica de Iberdrola, ha adjudicado un contrato de turbinas por valor de más de 1.000 millones de libras (1.206 millones de euros) para su parque eólico marino East Anglia TWO, han informado ambas compañías en un comunicado conjunto.

En concreto, Siemens Gamesa suministrará 64 aerogeneradores marinos, con un rotor de 236 metros de diámetro, a este parque eólico marino de ScottishPower, valorado en 4.000 millones de libras (4.824 millones de euros).

Situado a casi 33 kilómetros de la costa de Suffolk, el parque East Anglia TWO es el tercer proyecto eólico marino de ScottishPower en el sur del Mar del Norte y tendrá capacidad para generar hasta 960 megavatios (MW) de electricidad ecológica, suficiente para abastecer al equivalente de casi un millón de hogares.

Las palas, de 115 metros de longitud, se fabricarán en la factoría de palas eólicas marinas de Siemens Gamesa en Hull, que emplea actualmente a unas 1.300 personas tras contratar a más de 600 nuevos empleados en el último año.

La adjudicación de este contrato se produce justo después de que ScottishPower anunciara que va a duplicar su inversión en Reino Unido, de 12.000 a 24.000 millones de libras (de 14.462 a 28.293 millones de euros) entre 2024 y 2028.

"Actuando con decisión y prontitud, Reino Unido tiene la oportunidad de liderar el mundo en las industrias del futuro, trabajando en colaboración con empresas como ScottishPower y Siemens Energy, creando una verdadera seguridad energética, reduciendo las facturas de la luz y creando puestos de trabajo y cadenas de suministro", ha destacado el primer ministro británico, Keir Starmer.

Por su parte, el secretario de Energía del Gobierno británico, Ed Miliband, ha declarado que esta inversión "es un enorme voto de confianza en el creciente sector de las energías renovables del Reino Unido" y potenciará el futuro del país en energía limpia.

"Estamos convirtiendo al Reino Unido en una superpotencia de energía limpia, respaldando a la industria para que construya cadenas de suministro más limpias y globales, e impulsando la inversión en nuestro país", ha añadido.

Keith Anderson, consejero delegado de ScottishPower, ha subrayado, por su lado, que acelerar la puesta en marcha de más proyectos como East Anglia TWO impulsará la cadena de suministro del Reino Unido y dará a empresas como Siemens Gamesa "la confianza necesaria" para invertir en instalaciones como la fábrica de palas de Hull.

Acelerar la tramitación de proyectos como el de East Anglia TWO fue una de las principales conclusiones de la reciente Cumbre de Inversión Internacional del Gobierno británico, en la que Starmer afirmó que el país necesita eliminar la burocracia que bloquea la inversión en proyectos de energías limpias.

East Anglia es el corazón de las operaciones eólicas marinas de ScottishPower en el Reino Unido, con East Anglia ONE en funcionamiento; East Anglia THREE en construcción, y la cadena de suministro que se está estableciendo para East Anglia TWO.

En conjunto, estos parques eólicos, todos ellos equipados con turbinas de Siemens Gamesa, producirán electricidad limpia y ecológica suficiente para abastecer a más de tres millones de hogares.