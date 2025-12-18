Iberdrola instala 500 nuevos puntos de recarga en los centros de producción de Airbus en España

Puntos de recarga de Iberdrola en un centro de producción de Airbus - IBERDROLA

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola y Airbus han ejecutado su acuerdo estratégico para instalar y operar cerca de 500 puntos de recarga para vehículos eléctricos en los centros de producción de la empresa aeroespacial en España, según ha informado este jueves la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán.

Esta alianza, ha destacado Iberdrola en un comunicado, refuerza el compromiso de ambas compañías con una movilidad "más sostenible, eficiente e innovadora".

La compañía ha explicado que los puntos de recarga gestionados mediante soluciones digitales inteligentes permiten optimizar el consumo y contribuir activamente a la reducción de emisiones. Además, están integrados en una plataforma que facilita su uso desde el móvil, "lo que mejora la experiencia de los empleados, visitantes y flotas internas de Airbus".

La compañía energética ha destacado además que este convenio consolida una colaboración orientada a transformar la movilidad en el entorno industrial que se inició en 2019.

"El acuerdo alcanzado con Airbus representa un nuevo hito en nuestro compromiso por acelerar la electrificación del transporte a través de infraestructuras de recarga eficientes, inteligentes y sostenibles", ha señalado David Martínez, director del Negocio de Clientes España.

Representantes de Iberdrola visitaron las instalaciones de Airbus para conocer de primera mano los avances del proyecto y reforzar la colaboración entre ambas compañías.

En el recorrido participaron, por parte de Airbus, Eduardo Carrasco, responsable de energía y gestión de residuos de las instalaciones de Airbus en España; Raúl Patón, Energy Manager; y Adrián Garijo, Energy Manager.

Por parte de Iberdrola, asistieron Pablo de Regoyos (Responsable Smart Mobility Empresas y AAPP) y Pablo Trincado, ambos del área de Smart Mobility, así como Patricia Blanco (Head of Key Account Managers) y Aurora Ortega, ambas del área de Grandes Clientes y PPAs.