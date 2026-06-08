Iberdrola y Vodafone España sellan un acuerdo para comercializar servicios de energía y telecomunicaciones

Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España, y José Miguel García, CEO de Vodafone España - IBERDROLA Y VODAFONE ESPAÑA

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola y Vodafone han alcanzado un acuerdo para la comercialización recíproca de servicios de electricidad 100% renovable, sin permanencia, y de telecomunicaciones, del que podrán beneficiarse potencialmente 16 millones de clientes de ambas compañías, según han informado este lunes en sendos comunicados.

Así, los clientes de Vodafone que contraten a partir de este lunes, 8 de junio, el suministro eléctrico con Iberdrola se beneficiarán de un descuento de 10 euros al mes durante un periodo de dos años en su paquete de telecomunicaciones.

Por su parte, los clientes de Iberdrola que contraten los servicios de fibra y móvil para su vivienda con Vodafone recibirán la misma cuantía, 10 euros mensuales durante dos años, en saldo de Mi Iberdrola, el programa de fidelización de la energética, que podrán destinar al pago de su factura de la luz o a cualquier servicio o producto ofrecido por la compañía.

"Iberdrola y Vodafone se unen para ofrecer un beneficio claro y tangible a todos los clientes. A través de esta alianza, las dos compañías queremos ayudar a que millones de hogares dispongan de la mejor conexión en casa y en el móvil, con energía libre de emisiones, y al mejor precio", ha destacado el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle.

Ruiz-Tagle ha explicado que esta oferta comercial permitirá que los clientes ahorren directamente 10 euros al mes en sus facturas de luz o de fibra y móvil, mientras disfrutan de los mejores servicios de energía con Iberdrola y de telecomunicaciones con Vodafone".

Por su parte, el consejero delegado de Vodafone España, José Miguel García, ha señalado que este acuerdo con Iberdrola refleja la apuesta de la 'teleco' por ofrecer a los clientes algo más que conectividad: "soluciones que simplifican su día a día y les aportan un ahorro real".

"Unimos la fortaleza de dos grandes compañías para que más de 16 millones de hogares en España puedan acceder a las mejores telecomunicaciones y a una energía más competitiva en condiciones ventajosas. Es, además, un primer paso en una colaboración que esperamos ampliar con nuevas propuestas de valor conjuntas", ha celebrado García.

OFERTA COMERCIAL

Con todo, Vodafone ha preparado una iniciativa especial, a la que podrán acceder los clientes de Iberdrola que contraten servicios de fibra y móvil.

De esta forma, los clientes de Iberdrola dispondrán de varias ofertas sobre paquetes convergentes de fibra, móvil y TV con descuentos que pueden superar el 20% , beneficiándose además de un descuento adicional de 240 euros, (10 euros al mes durante 24 meses), de saldo en 'Mi Iberdrola' para poder descontarlos en su factura de la luz de Iberdrola o disfrutarlos en cualquier servicio disponible en el programa de fidelización 'Mi Iberdrola'.

Asimismo, Iberdrola ha lanzado una oferta especial para los clientes de Vodafone que contraten el suministro eléctrico con Iberdrola, con una tarifa de luz exclusiva a un precio muy competitivo y Vodafone realizará un descuento adicional de 10 euros al mes durante 2 años (24 meses) en su factura de fibra y móvil.

Los clientes actuales de Vodafone podrán disfrutar de la tarifa exclusiva de Iberdrola, mientras que los que aún no sean clientes de Vodafone podrán contratar el paquete de fibra y móvil que mejor se adapte a sus necesidades, para después contratar la luz con Iberdrola y así beneficiarse de las ventajas de la alianza (tarifa de luz exclusiva y descuento de 10 euros al mes durante 24 meses en la factura de Vodafone).

Estas iniciativas estarán disponibles desde este lunes, 8 de junio, en canales digitales, telefónicos y tiendas presenciales de Iberdrola y de Vodafone España.

Además, las compañías han avanzado que explorarán otras futuras vías de colaboración en sus respectivos canales de distribución.

ACUERDOS ENTRE ENERGÉTICAS Y 'TELECOS'

En este contexto, Audax firmó una alianza estratégica con MasOrange, la 'teleco' resultante de la fusión de Orange y MásMóvil en España, para comercializar servicios de línea móvil, fibra y fijo en el país el pasado mes de abril.

Con esta colaboración, Audax busca proporcionar a sus clientes una oferta integrada de servicios esenciales, que les permita obtener "mayor ahorro, comodidad y una gestión más sencilla de sus suministros".

En este sentido, los consumidores que contraten servicios de energía y telecomunicaciones con Audax, disfrutarán de un descuento mensual directo en su factura.

Por su parte, la Comisión Nacional Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio luz verde, en primera fase, a Endesa para la operación con MasOrange para adquirir por 90 millones de euros la comercializadora energética digital de la 'teleco', denominada Energía Colectiva, la cual cuenta con alrededor de 350.000 clientes de electricidad y gas.

A finales de septiembre de 2025, MasOrange y Endesa anunciaron una operación que se enmarca en un acuerdo de comercialización de energía y telecomunicaciones con el cual aspiran a captar alrededor de un millón de clientes a través de ofertas personalizadas y servicios de alto valor añadido.