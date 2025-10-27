Iberia inaugura su ruta entre Madrid y Orlando (EE.UU.), única conexión directa entre ambos destinos

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un avión Airbus A330 de Iberia inauguró este domingo 26 de octubre la ruta que conecta Madrid con Orlando (Florida, EE.UU.), destino conocido por albergar el complejo de Disney World, siendo la única que conecta directamente ambos destinos a día de hoy.

La aerolínea española refuerza así su apuesta por el mercado estadounidense y amplía su red destinos en Norteamérica. La nueva conexión operará con cuatro frecuencias semanales --lunes, miércoles, viernes y domingo-- y ofrecerá más de 46.000 asientos durante esta temporada de invierno.

Es la primera vez que Iberia vuela de forma directa a Orlando y se convierte así en la única aerolínea que conecta España con esta ciudad sin escalas.

El vuelo inaugural despega este domingo a las 11.30 desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y tiene previsto aterrizar en Orlando a las 16.45 hora local con 272 pasajeros a bordo.

A su llegada a la Terminal 4 Satélite del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, los clientes de Iberia han sido recibidos con varias sorpresas, como un arco de Walt Disney World instalado en la puerta de embarque. Dentro del avión, también se han incluido pequeños detalles, como un kit de entretenimiento especialmente pensado para los más pequeños.

UN DESTINO "MÁGICO"

Orlando es conocido por albergar el Parque temático más grande del mundo: Walt Disney World. Este cuenta con cuatro Parques temáticos, dos Parques acuáticos, una zona de compras y restauración, más de 25 hoteles temáticos, un complejo deportivo de ESPN y tres campos de golf.

Además de su oferta de ocio, la ciudad se está posicionando como un destino para el turismo MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exhibiciones, por sus siglas en inglés) gracias a instalaciones como el Centro de Convenciones del Condado de Orange.

Este recinto, uno de los mayores de Estados Unidos, cuenta con más de 200.000 metros cuadrados de espacio para exposiciones y reuniones, y acoge cada año eventos internacionales como ferias comerciales o congresos corporativos de gran tamaño. También allí se encuentra Cabo Cañaveral, vinculado a la industria espacial y a los cruceros.

La directora de Clientes de Iberia, Beatriz Guillén, ha señalado que la inauguración de esta ruta directa a Orlando representa "un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de Iberia" en Estados Unidos, un "mercado clave" para la compañía.

"Con esta incorporación, ya son diez los destinos que ofrecemos en el país, lo que refuerza nuestra posición como aerolínea líder en las conexiones entre España y Norteamérica", ha recalcado.

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Aviación del Gran Orlando, Lance Lyttle, ha señalado que están "encantados" de dar la bienvenida a Iberia y ha indicado que la demanda de pasajeros entre las dos ciudades "ha alcanzado niveles récord", por lo que esta nueva conexión abre nuevas oportunidades para que los turistas de ambas regiones "exploren el mundo".

Por su parte, el director general de Disney Destinatios para España y Portugal, Tiago Santos, ha declarado que están "muy contentos" de colaborar con Iberia en esta iniciativa "que marca un antes y un después en la experiencia de los visitantes españoles que viajan a Walt Disney World Resort".

"Este vuelo supone un paso más en la historia de la alianza estratégica entre nuestras dos grandes compañías y proporciona un viaje más fácil, rápido y sencillo a todos los visitantes españoles que a partir de ahora volarán directos a la magia", ha concluido Santos.

OPERATIVA DE IBERIA EN ESTADOS UNIDOS

La nueva ruta a Orlando va a ser operada con aviones Airbus A330 con capacidad para 292 pasajeros repartidos entre las cabinas business, turista premium y turista.

Con la incorporación de Orlando, Iberia ha ampliado a diez sus destinos en Estados Unidos. Además de esta nueva ruta, la aerolínea opera vuelos directos a Nueva York, Miami, Boston, Chicago, Dallas Fort Worth, Washington DC, Los Ángeles, Puerto Rico y San Francisco.

Durante 2025, Iberia ofrece cerca de 2 millones de asientos entre España y Estados Unidos y una media de 150 vuelos semanales.

Para esta temporada de invierno, la compañía española operará dos vuelos diarios a Nueva York y Miami; hasta dos vuelos diarios a Boston y Puerto Rico, rutas que se ha visto reforzada gracias a la llegada del Airbus A321XLR; y tres frecuencias semanales a Washington, que ha pasado de ser una ruta exclusivamente estival a tener operación anual.

También se mantienen el vuelo diario a Chicago, las cuatro frecuencias semanales a Dallas Fort Worth y las tres a Los Ángeles. Por su parte, San Francisco se opera como ruta de verano con tres vuelos semanales de mayo a septiembre.