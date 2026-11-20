Archivo - Avión de iberia Express. - IBERIA EXPRESS - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Iberia incrementará su capacidad a Málaga, Sevilla, Jerez de la Frontera y Barcelona desde Madrid durante el primer trimestre de 2027, en un contexto marcado por actual cierre de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo) del pasado 28 de octubre.

En concreto, el mayor aumento del número de asientos se producirá en Málaga, hasta las 21.920 plazas, un 23% más sobre lo ya programado, según ha confirmado la compañía a Europa Press.

Sevilla alcanzará los 21.800 asientos, con un crecimiento del 21% en la oferta, mientras que Jerez se anotará un alza del 16%, hasta los 8.600. Por su parte, Barcelona dispondrá de un 12% más de capacidad, hasta las 43.400 plazas.

Por frecuencias, las diferentes aerolíneas del grupo operarán 35 vuelos semanales a Málaga, 36 a Sevilla, 26 a Jerez y 97 a Barcelona.

Este incremento de la oferta supone una continuación del plan de refuerzo de Iberia de cara a responder al crecimiento de demanda como consecuencia del accidente ferroviario de Urda y facilitar los desplazamientos de los viajeros.

En cuanto a otras aerolíneas, Wizz Air anunció ayer que sumará Jerez y Almería a su oferta de vuelos en Andalucía a partir del 14 de diciembre. Además, incrementará de 14 a 18 sus vuelos semanales entre Madrid y Sevilla.