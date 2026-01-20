Iberia ofrece más de 17.000 asientos para Andalucía hasta el domingo, un 57% más

Archivo - Avión de Iberia. Imagen de archivo - IBERIA - Archivo

SEVILLA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Iberia ha programado desde este martes y hasta el próximo domingo un vuelo diario más en cada sentido entre Madrid y Sevilla y un vuelo más desde este martes hasta el viernes entre Madrid y Málaga. Así se ofrecerán hasta el domingo 6.316 plazas adicionales. Un total de 17.340 asientos, lo que supone un incremento del 57%.

Según ha informado Iberia en una nota, de este modo se ha aumentado la capacidad de los aviones que operan la ruta a Sevilla. En concreto, se utilizará un modelo A321 en lugar de un A320.

En esta línea, la compañía ha subrayado que "hemos limitado el precio máximo a 99 euros por trayecto en clase turista dado que los problemas en el transporte ferroviario se van a prolongar". Además, ha asegurado que "supone una rebaja respecto al tope de 150 euros establecido este lunes y que el tope de precios operará, como mínimo, hasta el lunes 2 de febrero".

Por otro lado, Iberia ha activado una política de flexibilización para los clientes que viajen desde Andalucía a Madrid "con el fin de conectar con vuelos de la compañía". Además, "dadas los problemas en la línea ferroviaria, quienes tengan dificultades para desplazarse con normalidad, podrán solicitar un cambio de fechas o un bono de reembolso de sus billetes", ha explicado.

Finalmente, Iberia ha reiterado su pésame a los familiares y allegados de las víctimas y ha deseado una pronta recuperación de los heridos en el accidente de tren ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba).