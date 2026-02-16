IEE pide compensar a las empresas por los servicios de interés general, que costarían 3.900 millones al año - INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha reclamado este lunes compensar a las empresas por la prestación obligatoria de servicios de interés general, cuyo coste estiman en unos 3.900 millones de euros al año, para que este importe no suponga "una forma encubierta de fiscalidad selectiva".

La entidad privada española ha publicado el informe 'Los servicios de interés general. La necesidad de compensar las obligaciones de servicio público', en el que señalan que "la ausencia de mecanismos de compensación claros, estables y bien definidos genera tensiones sobre la inversión, la innovación y la sostenibilidad económica de los servicios".

El estudio apunta que "los servicios de interés general son fundamentales para la cohesión social, territorial y económica", pero contrapone que esas "obligaciones singulares impuestas" a las compañías requieren proporcionalidad, viabilidad económica y compensación para su "legitimidad jurídica".

"Su provisión universal y continuada es un objetivo legítimo", pero dichas obligaciones suponen "costes, riesgos y restricciones que condicionan la rentabilidad, las decisiones de inversión y la asignación de capital", afirma.

Ese coste asociado, calificado por el instituto como "elevado", lo estiman para España en unos 3.900 millones de euros al año y el equivalente a unas dos décimas del Producto Interior Bruto (PIB).

Además, el mismo presenta "una notable heterogeneidad" por sectores, donde resultan "especialmente sensibles" en el ferroviario (alrededor de 1.200 millones de euros) y en los sectores eléctrico, audiovisual y aeroportuario (cerca de 600 millones en cada caso), calculan los autores.

Estos mencionan como ejemplos de sectores afectados el financiero (obligaciones como la inclusión financiera generan "costes operativos relevantes que no siempre son compensados de forma explícita", declaran) y el energético (por "la intensidad de las obligaciones, especialmente en contextos de crisis").

También señalan al del agua (que vería comprometida su sostenibilidad ante "la transferencia excesiva del riesgo económico al concesionario") y el transporte de viajeros por carretera (que "sigue afrontando problemas de financiación y reparto de riesgos que dificultan la planificación y la inversión a largo plazo"), interpretan.

De acuerdo con el IEE, "España necesita un modelo de servicios de interés general que sea compatible con una economía abierta, competitiva y orientada al crecimiento".

"La imposición de obligaciones sin compensación constituye una forma encubierta de fiscalidad selectiva que penaliza la inversión y reduce el dinamismo empresarial", critica el IEE.

"No se cuestiona la legitimidad de los objetivos sociales, pero es necesario que estos se financien de manera explícita, transparente y equitativa. Solo así será posible garantizar, simultáneamente, servicios esenciales de calidad y un entorno atractivo para crear, invertir y generar empleo", concluye el informe.

El Instituto de Estudios Económicos se define como un centro de pensamiento en España, fundado en 1979, que busca promover "ideas sobre la libertad de empresa y sobre la propiedad privada". Entre sus objetivos se encuentra el de "impulsar a la empresa privada y al mercado como mecanismo eficiente de creación y asignación de recursos".